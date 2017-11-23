T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gelişmekte olan piyasalarda banka kredilendirme koşulları iyileşti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Gelişmekte Olan Piyasalar Banka Kredilendirme Koşulları Anketi sonuçlarından elde edilen üçüncü çeyrek birleşik endeksi 1

23 Kasım 2017 13:48

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Gelişmekte Olan Piyasalar Banka Kredilendirme Koşulları Anketi sonuçlarından elde edilen üçüncü çeyrek birleşik endeksi 1.5 puan artışla 50.8 puana yükselerek, kredilendirme koşullarının iyileştiğini gösterdi.
Yeni veriler ile 2012 yılının ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek düzeye ulaşan endeks, gelişmekte olan pazarlar arasındaki borç verme koşullarını beş alt endekste inceliyor.
- Kredi standartlarını inceleyen ilk alt endeks yılın üçüncü çeyreğinde 49.1 puana yükseldi.
- İkinci alt endeks olan borç talebi 2.5 puanlık yükselişle 52.9 olarak gerçekleşti.
- Üçüncü alt endeks olan, yerel ve uluslar arası fonlamaya ulaşımı değerlendiren, fonlama şartları endeksi 48.9 puana yükseldi.
- Ticaret finansmanını inceleyen endeks ise bir değişiklik göstermeyerek 53.6 puanda kaldı.
- Takipteki kredileri inceleyerek finansal kurumlara verilecek borç portföyünü inceleyen endeks ise, takipteki kredilerin artmasıyla, 47.7 puana yükseldi.
Anket sonuçlarına göre, gelişmekte olan piyasalar için kredilendirme koşulları 2013 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez kolaylaştırıldı.
Kredi talepleri üst üste iki çeyrek boyunca artış gösterdi. Ticaret finansmanı göstergeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğine göre yavaşlamasına rağmen, genişledi.
LatAm, Em Europe ve EM Asya kredilendirme şartlarını kolaylaştırırken, diğer bölgelerin raporlarında kısıtlamalar görüldü.
Buna göre, ileriye dönük göstergeler ise 2017 yılının son çeyreğinde finansman koşullarının gelişeceğini gösteriyor.
Gelişmekte olan piyasa bankaları, Brexit’in Avrupa Riski kategorisinde yükselişe neden olmasıyla, önümüzdeki aylarda dış politika riskinin artacağı görüşündeler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirKasım DHAGelişmekte Olan Piyasalar Banka Kredilendirme Koşulları AnketiYeniKrediTicaretTakiptekiAnketLatAm Em EuropeEM AsyaBunaGelişmekteBrexitin Avrupa Riski

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24