Gelişmekte olan piyasalarda banka kredilendirme koşulları iyileşti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Gelişmekte Olan Piyasalar Banka Kredilendirme Koşulları Anketi sonuçlarından elde edilen üçüncü çeyrek birleşik endeksi 1.5 puan artışla 50.8 puana yükselerek, kredilendirme koşullarının iyileştiğini gösterdi.

Yeni veriler ile 2012 yılının ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek düzeye ulaşan endeks, gelişmekte olan pazarlar arasındaki borç verme koşullarını beş alt endekste inceliyor.

- Kredi standartlarını inceleyen ilk alt endeks yılın üçüncü çeyreğinde 49.1 puana yükseldi.

- İkinci alt endeks olan borç talebi 2.5 puanlık yükselişle 52.9 olarak gerçekleşti.

- Üçüncü alt endeks olan, yerel ve uluslar arası fonlamaya ulaşımı değerlendiren, fonlama şartları endeksi 48.9 puana yükseldi.

- Ticaret finansmanını inceleyen endeks ise bir değişiklik göstermeyerek 53.6 puanda kaldı.

- Takipteki kredileri inceleyerek finansal kurumlara verilecek borç portföyünü inceleyen endeks ise, takipteki kredilerin artmasıyla, 47.7 puana yükseldi.

Anket sonuçlarına göre, gelişmekte olan piyasalar için kredilendirme koşulları 2013 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez kolaylaştırıldı.

Kredi talepleri üst üste iki çeyrek boyunca artış gösterdi. Ticaret finansmanı göstergeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğine göre yavaşlamasına rağmen, genişledi.

LatAm, Em Europe ve EM Asya kredilendirme şartlarını kolaylaştırırken, diğer bölgelerin raporlarında kısıtlamalar görüldü.

Buna göre, ileriye dönük göstergeler ise 2017 yılının son çeyreğinde finansman koşullarının gelişeceğini gösteriyor.

Gelişmekte olan piyasa bankaları, Brexit’in Avrupa Riski kategorisinde yükselişe neden olmasıyla, önümüzdeki aylarda dış politika riskinin artacağı görüşündeler.