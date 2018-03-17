Gelişmekte olan para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden TL nereye gidiyor?

Türk Lirası’nın mart ayı başından bu yana gelişmekte olan para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybetmesini ve ABD doları karşısında en çok değer kaybeden para birimi olmasını değerlendiren uzmanlar, zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmadığı yorumunda bulundu. Uzmanlar, Türkiye ekonomisindeki makro göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesinin ve jeopolitik risklerin TL varlıklarını baskı altında bıraktığını kaydetti.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar nedeniyle kırılganlığın arttığı TL, dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında daha negatif tepki veriyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üçün üzerinde faiz artışına gideceğine ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.

"Rabobak'ın orta vadeli Dolar/TL tahmini 4.20"

HSBC Portföy Yönetimi’nden İbrahim Aksoy, dün sabah yolladığı notta “Bireyler düşük seviyelerden aldıkları dövizi satarak bu yükselişi sınırlayabilecek olsa da yabancı yatırımcıların zarardaki carry trade pozisyonlarını kapatması kurun önümüzdeki haftalarda 4 seviyesini denemesi riskini barındırıyor. Kurda bugünlerde görülen yükselişin sürmesi carry trade’lerin zararını daha da artırarak stop-loss emirlerini tetikleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

Rabobank gelişen piyasalar stratejisti Piotr Matys, salı günkü raporunda orta vadeli Dolar/TL tahminlerinin 4.20 olduğunu belirtmişti.

"Olumsuz TL fiyatlamasında, kronik ekonomik sorunlar da etkili"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın politik adımları ve görevden alma kararları, gerekse de ticaret savaşları endişelerinin küresel ölçekte risk iştahında düşüşe neden olduğunu, olumsuz TL fiyatlamasında kronik ekonomik sorunların da etkili olduğunu dile getirdi. Erkan, 3.90 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Dolar/ TL’de daha üst seviyelerin test edilebileceğini ve bu durumda yakın vadede izlenecek seviyelerin 3.9445 ve 3.9815 olarak öne çıkacağını belirtti.

"2008’dekine benzer bir çöküş olabilir”

Fransız bankası Societe Generale stratejisti Albert Edwards, bir ticaret savaşının bir sonraki finans krizinin beklenenden önce gelmesine yol açabileceğini söyledi. Edwards, önceki gün yayımlanan notunda, “deflasyon dalgasının” 2008’dekine benzer bir krizi tetikleyebileceğini belirterek, ABD’de Donald Trump yönetiminin korumacı ticaret politikalarının da süreci hızlandırabileceği uyarısı yaptı. Daha önce Çin gibi ülkelerin ihracat politikalarının deflasyona yol açacağı uyarısında bulunan stratejist, son notunda “Sonuç 2008’dekine benzer bir çöküş olabilir” ifadesini kullandı. Edwards, “Bir ticaret savaşı ve rekabetçi para birimlerindeki devalüasyon, her zaman Buz Çağı tezimizdeki son oyundur, ancak şimdi bunun beklediğimizden daha önce gerçekleşmesi olası” diye yazdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarında yakında Almanya ve diğer AB ülkelerini de hedef alabileceğini kaydeden Edwards, “Bu karmaşık bir süreç olacak” dedi.