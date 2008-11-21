Gelişim Meslek Yüksekokulu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye'de 700 küsur meslek yüksek okulu bulunduğunu bildirerek, "Bunların önemli bir bölümü olmasa daha iyi olur. Gerek teknik eğitim fakültelerinin gerekse meslek yüksek okullarının en kısa sürede değişim, gelişim ve dönüşüme tabi tutulması lazım" dedi.



Çelik, Gelişim Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfınca kurulan Avcılar'daki "Gelişim Meslek Yüksek Okulu"nun hizmete alınışı ve 2008-2009 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Çelik, okulun kurucu başkanı da olan Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'un konuşmasındaki "Gelişimden sonrası dönüşümdür" sözüne de atıfta bulunarak, okulun daha sonra üniversiteye dönüşmesini temenni ettiğini söyledi.



Çelik, gelişimin olabilmesi için değişim olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Hayatın sürmesini istiyorsanız, gelişmenin ve kalkınmanın olmasını istiyorsanız değişmek zorundasınız. İnsan vücudundaki hücreler 6 ayda 1 değişir. En geç değişen hücreler beyin hücreleridir. 1 yılda 1 değişir. Kanser denen şey de hücrelerin kendini yenilememesidir. Bedensel, bireysel kanser vardır da toplumsal kanser yok mudur? Elbette vardır. Toplumsal kansere düşmemek lazım."



Meslek yüksek okulunun adının gelişim olmasının kendisine sempatik geldiğini de ifade eden Çelik, "Bir insanın adının (Zeki) olması, onun ille de zeki olması anlamına gelmez. Bir kızın adının (Cemile) olması onun ille de güzel olduğu anlamına gelmez. Dünyada cumhuriyetler vardır. İran, Irak, Suriye, Libya, Küba ve Çin de cumhuriyettir, İngiltere, Belçika, Hollanda ve İspanya da krallıktır. İsminizin cumhuriyet olması, sizi cumhuriyet yapmıyor" dedi.

Hüseyin Çelik, isimlerin hakkını vermek gerektiğini vurgulayarak,

sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye'de 700 küsur meslek yüksek okulu var. Bunların önemli bir

bölümü olmasa daha iyi olur. Bu okulların büyük bölümü, öğrenciler tarafından

mesleksizlik yüksek okulu olarak algılanıyor. Bunlar, gerek fiziki altyapıları

gerek kadroları gerekse donanımları itibariyle reforme edilmesi gereken

kurumlardır. Geçmiş dönemlerde YÖK'ün çok daha önemli işleri vardı. YÖK nelerle

uğraşıyordu, bunları biliyorsunuz. Yeni YÖK yönetimiyle neler yapılacağını

konuşuyoruz. Gerek teknik eğitim fakültelerinin gerekse meslek yüksek okullarının

en kısa sürede değişim, gelişim ve dönüşüme tabi tutulması lazım. Aksi takdirde

bu okullara gelen öğrencilere yazık ediyoruz."



Başarı için birlikte çalışmak



Öte yandan meslek yüksek okullarının dörtte birinin çok iyi donanımlı

olduğunu ve ara eleman yetiştirmede önemli bir boşluğu doldurduğunu da anlatan

Çelik, Gelişim Meslek Yüksek Okulu'nun da altyapısı ve kadrosuyla önemli bir

boşluğu dolduracağını söyledi.



Bakan Çelik, okulun başarılı olması için öğrencisinden öğretim elemanına

kadar tüm unsurların birlikte çalışmasının önemine işaret ederek, şöyle

konuştu:



"Milli mücadele komutanı Atatürk'tür. Atatürk milli mücadeleyi tek

başına yapmamıştır. AK Parti'nin zaferinde de esas pay, lider olan Recep Tayyip

Erdoğan'ındır. Ama şunu unutmayın ki dünyanın en yüksek tepesi Everest tepesidir.

Fakat Evereset tepesi oradaki duruşunu ve varlığını Himalaya dağlarına borçludur.

Himalayalar olmasa Everest olmaz."



Hüseyin Çelik, kendilerine "Sizin döneminizde 54 tane üniversite

kuruldu" dendiğini, bununla gurur duyduğunu söyledi.



Ayrıca yine "Bu okullardan mezun olan öğrenciler iş bulamıyorlar"

dendiğini de ifade eden Çelik, "İş bulamıyorlar diye bir şey yok. Burada esas

kaygı devlette memur olamamaktır. Devlet kapısına kilitlenirseniz iş bulma

ihtimaliniz çok az. Devlet 4 sektörde eleman almaya devam edecek. Bunlar eğitim,

sağlık, adalet ve güvenlik" diye konuştu. Çelik, "Devlet kapısına kapaklanayım" zihniyetinin tarihe karıştığını ifade etti.



AB'nin 27 ülkesinin her yıl dışarıdan 1.5 milyon kişiye iş için ihtiyacı

olduğunu kaydeden Çelik, Türkiye'deki okullardan mezun olan ve mesleklerinde

uluslararası geçerlilik sertifikası olanların bu ülkelerde iş bulabileceklerini

vurguladı.



Sami Selçuk'un açıklamaları



Yargıtay Onursal Başkanı ve Gelişim Meslek Yüksek Okulunun Kurucu Başkanı

Sami Selçuk da 1900 yılında bugünkü anlamda hiçbir ülkede demokrasi olmadığını

ifade ederek, 2006 itibariyle 119 ülkede çok partili rejimin bulunduğunu

anımsattı.



"Demokrasi, demokrasiye karşıt görüşleri bile cömertçe karşılayan bir

rejimdir" diyen Selçuk, demokrasinin herkese yaşam hakkı tanıdığını söyledi.

Selçuk, demokraside hiçbir görüşün yasaklanmadığına dikkati çekerek,

demokrasinin, "düşünceler ve inançlar cumhuriyeti olduğunu" dile getirdi.

İdeoloji aşılayan, kuşkucu ve sorgulayıcı temele dayanmayan bir öğrenimin

demokratik olamayacağını vurgulayan Selçuk, "İnsanı insan yapan en soylu organ

beyindir. Beynin kutsal ürünü de düşünce ve inançtır. Buna herkesin ve devletin

saygı duyması zorunludur" dedi.



Selçuk, düşüncenin sergilenmesinin önemine işaret ederek, "Yasaklarla,

kozmik cezalarla sergilenmesi önlenen düşünce ve inanç, bir bilinç küresine

hapsedilir, ağızlar kapatılır, kalemler kırılırsa kenetlenmiş dişlerle özgürlük

türküleri söyleyemezsiniz" diye konuştu.



Böyle bir toplumun avcılık döneminde yaşayan bir toplum olduğunu da

kaydeden Selçuk, burada avlananın ise düşünce ve inanç olacağını söyledi.

Selçuk, bireyin özgürlüğünün beynin özgürlüğüyle başlayacağını

kaydederek, "Bunun için devletin inanç ve görüşler karşısında yansız olması

gerekir. Görüşler karşısında yansız devlet, düşünce özgürlüğünü, inançlar

karşısında yansız devlet, laikliği güvence altına almış demektir" dedi.

Gelişim Meslek Yüksek Okulunun demokratik bir anlayışla öğrenime

başladığını söyleyen Selçuk, öğrencilerden hiçbir görüşü dışlamamalarını,

küçümsememelerini ve asla kınamamalarını istedi.



Öğrencilere herhangi bir görüşe de hemen teslim olmamaları önerisinde

bulunan Selçuk, "Bireye saygı göstererek, mutlaka kendiniz de birey olun. Yaşam

ilkeniz, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşcesine olmalıdır" diye

konuştu.

