Gelişen ülke borsaları yükseldi

Çin'de onshore ve offshore yuan ufak değişim kaydetti. Şanghay borsası yüzde 0.1 geriledi. Hong Kong'ta Hang Seng Endeksi yüzde 0.2 düştü.

Güney Kore para birimi won 10 günün 9'unda düştü. Kospi endeksi üçüncü günde de yükseldi. Ülkede tüketici güven endeksi 2009'dan beri en düşük seviyeye geriledi.



Endonezya'da Jakarta borsası yüzde 0.7 yükselerek Asya'daki artışa öncülük etti. Para birimi rupi de yükseldi. Malezya ringiti 4 seansta ilk kez gerilerken Tayland bahtı 3 günde ilk kez düştü. Ülkede ihracat Kasım ayında yüzde 10.2 artarak Şubat'tan beri en büyük artışı kaydetti.



Filipin borsası yüzde 0.5 yükselirken para birimi peso değer kaybetti. Tayvan doları ise 9. günde de düşerek Ocaktan beri en uzun düşüş trendine ilerledi. Ülke borsası ise yükseldi.