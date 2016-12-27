Dolarda yatay seyir sürüyor

Küresel piyasalarda Noel tatili olması nedeniyle görülen zayıf işlem hacmi, kurun yatay seyretmesinde etkili oluyor. Dün 3.50-3.52 bandında hareket eden, bugüne de 3.51 seviyelerinden başlayan Dolar/TL saat 09:11'de 3.5051'den işlem görüyor. Uzmanlar kurda sakin seyrin devam edebileceğini belirtiyor.



Bugün yurtiçinde TCMB, Aralık ayı Para Politikası Kurulu özetini açıklayacak. TÜİK'in GSYH revizyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı da bugün gerçekleşecek. ABD'de ise Aralık ayı tüketici güveni verisi izlenecek.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 0.49'dan yüzde 0.75'e yükseltti. Merkez Bankası, 17 Aralık 2015'ten bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 0.49 olarak uyguluyordu.



Yine dün açıklanan veriye göre reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 98,4 oldu.