Gelişen teknolojiyle nakit para kalkıyor

T24-



Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle 27 Nisan'da Londra'da PSE Consulting Başkanı Peter Jones ile birlikte basın toplantısı düzenleyen BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal, kartlı ödeme sistemlerindeki gelecek nesil teknolojileri tanıttı.



PİLOT UYGULAMA LONDRA'DA

NFC ve biometriyi geleceğin teknolojileri olarak tanımlayan Özinal, temassız kartların bir adım sonrası olan NFC teknolojisi ile ödemelerin cep telefonları üzerinden yapılacağını söyledi. Yakın alan iletişimi NFC (Near Field Communication) ile yakın gelecekte cep telefonları ile farklı şehir ve ülkelerde alışveriş yapılabileceğini, bilet satın almadan seyahat edilebileceğini anlatan Özinal, 'NFC ile para transfer edebileceksiniz. Sinema bileti satın alabileceksiniz. 2012'deki Londra Olimpiyatlar'ında bu teknolojiye ilişkin bir pilot uygulama gerçekleştirilecek. Türkiye de kartlı ödeme sistemlerinde ulaştığı gelişkinlik düzeyi ve temassız kartlar alanında yaptığı yeniliklerle Londra Olimpiyatlar'ında pilot ülkelerden biri olacak. Olimpiyatlarda her türlü ödeme temassız kartlarla ve cep telefonları ile yapılabilecek.'' diye konuştu.



Türkiye test merkezi



PSE Consulting Başkanı Peter Jones da Türkiye'nin birçok yaratıcı düşünce için test merkezi haline geldiğini söyledi. Jones, 'Bugün Türkiye'de geliştirilen birçok uygulama Avrupa ülkelerinde uygulanıyor. Hatta son birkaç ay önce İngiltere'nin en büyük bankalarından biri Türkiye'de geliştirilen taksit programını devreye aldı' dedi.



Göz retinası ATM'de şifre yerine geçecek

- BİOMETRİK doğrulama teknolojisiyle internet bankacılığına parmak izi kullanarak gireceğiz.



- GÖZ tarayıcısı yardımıyla ATM'den şifre kullanmadan para çekebileceğiz.



- SES tanıma sistemi ile bankalara müşterinin sesli talimat vermesi mümkün olacak.



- İÇİNE atılan ürünü okuyan ve ödeme kabul eden alışveriş arabaları,



- SEANSLARI gösteren ve bilet satın alınan sinema afişleri ve içilen içkinin hesabını tutan ve ödeme kabul eden masalar,



- SİPARİŞ alan ve ödeme kabul eden buzdolapları günlük hayatımıza girecek.



- TÜM ödemeler 2025' de vücudumuza yerleştirilebilir çipler ve biometrik doğrulama yöntemleri ile gercekleştirilecek.







Ortak POS ile 120 milyon TL tasarruf



ORTAK ATM'den sonra BKM'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir diğer projenin de ortak POS olduğunu aktaran Özinal, 'Farklı bankaların sunduğu kampanyalardan tüketiciler tek bir POS üzerinden yararlanabilecek ve hem işyeri hem de sektör maliyetlerden kurtulacak. Projenin 2011 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece 120 milyon lira tasarruf edilmesi bekleniyor' dedi. (Akşam)