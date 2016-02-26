"Gelişen piyasalarda yeni krizler kapıda"

2011'den başlayan gelişen piyasa çalkantılarının geleceğini öngören bir kaç stratejistten biri olan John-Paul Smith iyimser tahmincilerin hevesini kaçıracak öngörülerde bulundu.

BusinessHT’nin haberine göre, son haftalarda büyük hisse ve tahvil yatırımcılarından art arda gelen iyimser tahminlerin tersine Smith, gelişen piyasalarda yaşanan sıkıntıların düzelmeyeceğini ve bugünlerde piyasalarda görülen ortamın, Güneydoğu Asya ve Rusya'da krizlerin etkili olduğu 1990'ların sonuna benzediğini söyledi.

Smith, "Eğer gelişen piyasaların bugünkü durumu için tarihsel bir benzerlik varsa, 1997-98 dönemiyle var" dedi.

"Sahte rahatlık"

1998'de Rusya'da yaşanan borsa çöküşünü de önceden tahmin eden stratejistin karamsarlığının iki temel sebebi var. Birincisi gelişen piyasalarda devletlerin yoğun etkisinin azaltılması konusunda kayda değer bir ilerleme olmaması. Brezilya'nın "devlet kapitalizm"inden hala kopamadığını söyleyen Smith, Rusya, Türkiye ve Polonya'da yetkililerin gittikçe daha "otoriter" bir yönde ilerlediğine yönelik endişelerini de dile getirdi.

Smith'in bir diğer endişesi de Çin. Smith'e göre Çin'de bu yıl bir finansal kriz patlak verebilir. Borçluların devam eden kredilerini ödemek için daha da fazla borç almasıyla sorunlu kredilerin iyice yükseleceğini tahmin eden stratejist, ekonominin yavaşlaması ve emtia fiyatlarının çökmesiyle şirketlerin iflaslar yaşamaya başlayacağını söyledi.

Smith, "Özellikle Çin ve Brezilya'nın bir tür ekonomik veya finansal kriz yaşama ihtimali çok yüksek" dedi.

Faizlerin dip yaptığı bir dünyada gelişen piyasa tahvillerinin çok çekici hale geldiğini kabul eden Smith, Güney Afrika randı ve Meksika pesosu gibi bazı gelişen piyasa para birimlerinin değerinin altında olduğunu da söyledi. ancak yine de gelişen piyasa tahvillerinin Çin ve Brezilya'da yaşanan çalkantılara karşı dayanaklı olduğu konusunda ikna olmuş değil.

Smith, yatırımcıların sepet yatırımlar yerine, varlık pozisyonlarını spesifik ülkeleri seçerek açmaları gerektiğini söyledi.

"Bu ortamda düşük değerlemeler sahte bir rahatlık duygusu veriyor" diyen stratejist, "Önemli iflaslar olacak" dedi.