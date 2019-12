-Gelirlerin yüzde 76'sı tüketim vergisi ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, bütçe vergi gelirlerinin yüzde 76'sının tüketim vergileri olduğunu, bu kadar yüksek verginin başka hiçbir ülkede olmadığını savundu. Çetin yaptığı yazılı açıklamada, bazı mallara ilişkin ÖTV'nin, geçtiğimiz günlerde artırıldığını hatırlattı. Konuya ilişkin 13 Ekim'de yürürlüğe giren karara göre, bir çok malın ÖTV'sinde yüksek oranlarda artış yapıldığına dikkati çeken Çetin, hükümetin alkollü içecekleri ''zamla yok etme'' tavrının yanı sıra, her zaman olduğu gibi krizin yükünü tüketicilerin sırtına yükleme alışkanlığını da sürdürdüğünü ileri sürdü. ÖTV'deki artışlar açıklanırken, özellikle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavrının tüketicileri üzdüğünü dile getiren Çetin, şunları kaydetti: ''Bakan, tüketicilerin hayatını karartacak zammı açıklarken zam yerine 'vergileri güncelledikleri' ifade ederek adeta dalga geçmiştir. Tüketiciler, dolaylı vergilerin sürekli artırılması yolu ile soyulmuştur ve soyulmaktadır. Özellikle alkollü içecekler, tütün mamulleri, akaryakıt, otomobiller, haberleşme ve banka işlemlerinde alınan vergiler, her krizde oranı ve tutarı artırılacak ilk mal ve hizmetler olmaktadır. Çünkü bunlar, en yaygın tüketilen mal ve hizmetlerdir. Aynı zamanda en kolay ve en çok para toplanan kalemlerdir. Bilindiği gibi bütçe vergi gelirlerinin yüzde 76'sı tüketim vergileridir. Bu kadar yüksek vergi başka hiçbir ülkede yoktur. Bizlerden kesilen vergiler, sermaye kesimine vergi affı, SGK prim affı, teşvik, destek, can suyu gibi adlar altında dağıtılmaktadır... Doğalgaza ve elektriğe gelen zamların acısı geçmeden vergilerdeki bu yüksek oranlı artış tüketicileri kara kışa girerken hazırlıksız yakalamıştır.'' Çetin, TÜDEF olarak zamlara ve vergi artışlarına karşı açtıkları ve kazandıkları davalarda verilen kararların dahi hükümetçe uygulanmadığını öne sürdü.