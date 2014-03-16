'Gelirken bir bayan koluyla bana öyle bir hareket yaptı ki…'

AKP mitingi için Manisa’dan İzmir’e giden Başbakan Tayyip Erdoğan, yolda bir kadının kendisine kol hareketi yaptığını belirterek, “Gelirken, bir bayan balkonda yanında herhalde kocasıydı. Oradan eliyle öyle çirkin bir hareket yapıyordu ki… İşte CHP bu. Yani ülkenin başbakanı oradan geçiyor, sen elinle kolunla o hareketi yapıyorsun. Sen bir bayansın, bir kadınsın ya. Başbakan oradan geçerken o kol hareketini nasıl yaparsın? İşte CHP zihniyeti budur. Yani bunu bir erkek yapsa aklım erecek de, bir bayanın bunu yapmasını ben anlayamıyorum. 30 Mart bunun için çok önemli” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan AKP’nin İzmir mitinginde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Dün gece buraya ‘Gezi’ciler gelmiş

Bu gece yarısı meydana birileri gelmiş. Gezicilerin devamı durumunda olan birileri gelmiş Buraları ateşe vermişler. Bu CHP zihniyeti yıkımdır, ateştir, ortalığı karıştırmaktır. Kardeşlerim, bunların bu ülkede dikili ağacı yok. Dikili ağacı yok. İşte İzmir buna hasret. Şu andaki bu muhteşem topluluk bunu söylüyor.

Biz inşa ediyoruz. Demokrat Parti, merhum Menderes’i siyasetten, Türkiye’den hatta hayattan silmek, kazımak istediler. Bugünkü Kılıçdaroğlu gibi. İftira attılar. Tahriklere, gerilime ayrı ayrı başvurdular. Millet nezdinde itibarını yok edemediler.

İşte CHP’nin başındaki bu zatta takiye var mı? Yalan var mı? İftira var mı? Fitne var mı? Fesat var mı? Bundan bu ülkeye bir şey olmaz. Bunun peşinden giden o yöneticilerden de bir şey olmaz.

Menderes’i unutturamadılar

Şu İzmirli kardeşlerim. 27 Mayıs darbesinin arkasında kim vardı? Ondan sonraki darbelerin arkasında da yine CHP var. Değişen hiçbir şey yok. DP’yi kapattılar,merhum Menderes’i ve arkadaşlarını idam ettiler. Yine de ne Menderes’i, ne de onun millet aşkını silemediler. Menderes ne diyordu biliyor musunuz? DP’yi silip süpürmeye muktedir iseniz, her vatandaşın kalbine elinizi sokup, orada yanan hürriyet aşkını söküp çıkarın diyor.

Milletin kalbindeki o sevdayı asla söküp alamadılar. Merhum Menderes’i şu milllete unutturamadılar. Ama onu idam edenleri unuttu. Lanetle anıyor. Ne diyor? Zalimler için yaşasın cehennem diyor. Aynen öyle. Bu millet, demokrasiden umudunu kesmedi. Bu millet milli iradeden vazgeçmedi.

Bir kadın öyle bir hareket yaptı ki

Gelirken, bir bayan balkonda yanında herhalde kocasıydı. Oradan eliyle öyle çirkin bir hareket yapıyordu ki… İşte CHP bu. Yani ülkenin başbakanı oradan geçiyor, sen elinle kolunla o hareketi yapıyorsun. Sen bir bayansın, bir kadınsın ya. Başbakan oradan geçerken o kol hareketini nasıl yaparsın? İşte CHP zihniyeti budur. Yani bunu bir erkek yapsa aklım erecek de, bir bayanın bunu yapmasını ben anlayamıyorum. 30 Mart bunun için çok önemli.

Öte yandan, AKP'nin seçim otobüsü İzmir'e girdiğinde bir vatandaşın yaptığı hareket objektiflere böyle yansıdı.

CHP çöp demektir

CHP çöp demektir, yolsuzluk demektir, susuzluk demektir. Bunlardan belediyecilik olmaz. Bak şimdi şu andaki belediyecilik anlayışına parlamentoda bu CHP karşı çıktı. İşte dün İstanbul – İzmir otoyolunun önemli bir adımını attık. Gittiğimiz illerde hiç kimse taşkınlık yapmıyor. CHP’nin gençliğine bak elinde Molotof taş sopa. Ortalığı terörize edenlerle beraber. Öyle dolaşıyorlar. Bakıyorsun MHP gençliğine aynı. Ama Ak Parti gençliğine bakıyorsun elinde tablet bilgisayar kalem kitap. İşte bizim gençliğimiz bu.

Gezicilerle çevrecilik olmaz

Affedersiniz duvarlara edep dışı yazmakla bu olmaz. Gezicilerle çevrecilik olmaz. Vatansever milletsever gençlikle bu olur. Sokaklardaki vandallığı milletim görüyor. CHP’nin MHP’nin gerilim siyasetini milletim görüyor. Medyanın kışkırtıcı manşetlerini, işverenlerin sinsi planlarını milletim görüyor. Pensilvanya’daki zatın, nasıl bir ihanet içinde olduğunu aziz milletim görüyor.

Sakın ha oy pusulalarına yazı mazı yazmayın sakın ha. Böldüler bizi ya. Bu CHP’nin MHP’nin Pensilvanya’nın birbirinden farkı yok ki.

Biz MHP gibi ne siyasal Türkçülük yapıyoruz, ne BDP gibi siyasal Kürtçülük yapıyoruz. Kumsalların partisi de değiliz.

Biz plan adamıyız, proje adamıyız

İstiyorum ki, ben planlarımı, projelerimi, tecrübelerimi Binali Kardeşimle İzmir'de hayata geçireyim. Biz plan adamıyız, proje adamıyız; 1400 proje ile karşınızdayız. Biz modern bir İzmir diyoruz. Türkiye'de 12 yılda 122 tünel yaptık. Milli gelir 230 milyardan 820 milyar dolara çıktı.

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış dersliklerin yarısından fazlasını biz 10 yılda yaptık; 205 bin derslik. Biz Türkiye'yi devraldığımızda 100 liranın 75 lirası borçtu, şimdi 35 lirası borç. Fark bu. Büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi, şehir dedik. Bunlar bizim için çok önemli. İnsan kıymet görsün, demokrasi güçlensin ve insana yakışır şehirler inşa edelim istiyoruz.

Lafla modern İzmir olmaz

Türkiye kutuplaşmaların ülkesi olmamalı. Ayrışmaların, çatışmaların ülkesi olmamalı. İzmir değişim istiyor. Bu meydanda bu değişimi görüyoruz. Zümrüdü anka gibi küllerinden doğuşunu görüyorum İzmir'in. Kurdukları kumpas tutmadı, millet partisine, Başbakanına sahip çıktı. CHP bugüne kadar İzmir'e ne yatırım yaptı?

İşte Binali Bey'in döneminde biz İzmir'e 4 katrilyon yatırım yaptık. Yolsuzluğun olduğu bir iktidar İzmir'e 24 katrilyonluk yatırım yapabilir mi? Biz sözü verir onu tutarız. 35 projeden 18'inde çalışmalara başladık, ciddi ilerleme kaydettik. İzmir için tam 1414 proje ile karşınızdayız. İzmir - Ankara arasını 3,5 saate düşürecek yüksek hızlı trenin yapımına Afyon'dan başladık. Yeni metro hatları sayesinde İzmirliler konforlu bir ulaşım sistemine kavuşacak. Lafla modern Türkiye olmaz! Lafla modern İzmir olmaz! Hizmetle olur hizmetle.