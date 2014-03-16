İzmir'de Başbakan'ı protesto etmek isteyen gruba polis müdahalesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İzmir’de yapacağı miting öncesi bir grup Erdoğan’ın İzmir’e gelişini protesto etmek istedi. Polis yürüyüşe geçen gruba Bornova’da müdahale etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüyen grup, daha sonra AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim otobüsünü durdurarak slogan attı. Bu sırada mitinge gelen AKP'liler de Başbakan ve AKP lehine sloganlar attı.

Başbakan Erdoğan’ın İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı miting öncesi, alan dışında bulunan gruplar tarafından eylem yapıldı. “Berkin Elvan ölümsüzdür” sloganları atan grup, polis ekipleri tarafından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne çıkarıldı. Bu sırada alana girmekte olan partililer de AKP lehine sloganlar attı.

Bornova'da müdahale

İzmir'in Boronva İlçesi'nde ise Başbakan Erdoğan'ın kentte miting yapmasını protesto için Türkiye Komünist Partisi'nin de aralarında bulunduğu bazı partiler Özkanlar semtinde bir protesto gösterisi düzenledi. Burada toplanan yaklaşık 500 kişi Başbakan Erdoğan ile hükümet aleyhinde sloganlar attı. Yakında bir noktadaki seçim bürosu açılışı gelen CHP'lileler ile birlikte göstericilerin 2 bini buldu. Bir süre sonra, önlem alan polis ile göstericiler arasında gerginlik çıktı. Topluluk uyarılara rağmen dağılmayınca, polis biber gazı ve TOMA'lar ile su sıkarak müdahalede bulundu. Buradaki protestolar devam etse de göstericilerin sayısı azaldı.

Bornova’da gerçekleşen eylem, eylemci grup tarafından yapılan basın açıklamasının ardından “bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganıyla sonlandırıldı.

Eylemciler arasında, ezeli rakip olarak bilinen Karşıyaka Spor ve Göztepe Spor taraftarları da yer alıyor.

Başbakan'ın konuşma yapacağı Gündoğdu Meydanı'nda pankart açmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti

Miting sonrası gerginlik

Miting sonrası miting alanından ayrılan partililer ve mitingin dışındaki kafelerde oturan vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Emniyet ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirdi.

Kafelerde oturan vatandaşlar AKP aleyhinde sloganlar atarken, miting alanından çıkan partililer ise AKP lehine sloganlar attı. Emniyet ekipleri iki grubun birbirine yakın durmasını engellerken, partililerin alandan çıkmasını sağladı. Çıkan olaylarda partili bir kadın baygınlık geçirdi.