Gelir vergisinde beyanname dönemi 1 Mart'ta başlıyor

Gelir vergisinde beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Ev sahipleri, birden fazla işverenden geliri olan, kâr payı elde edenler beyanname verecek. 5 yıldan önce evini, işyerini satıp kazanç elde eden 110 bin mükellef de kazancını beyan edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl kira geliri elde eden 785 bin ev sahibine SMS göndererek 1 Mart'ta beyan döneminin başladığını anımsatacak.

Sabah gazetesinin haberine göre tek bir işverenden ücret alanların elde ettiği ücretin tutarı ne kadar yüksek olsa da beyanname vermiyor. Ancak birden fazla işverenden ücret alanların da bu tarihte beyanname vermesi gerekiyor. Beş yıl içinde evini satarken, miras, bağışla kalan gayrimenkuller kaça satılırsa satılsın değer artış kazancı kapsamında vergiye tabi tutulmuyor. Gayrimenkul satışından doğan değer artış kazancının 25 bin lirası bu yıl için gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin eğitim, sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebiliyor. Sanat, kültür faaliyetlerine yönelik bağış ve yardımların tamamı sınırlama olmadan vergiden düşülebiliyor. Yurtiçinde elde edilen mevduat faiz gelirleri, repo kazançları için vatandaşın mart ayında ayrıca beyanname vermesi gerekmiyor. Kiralık olarak ikamet edilen evin odasının işyeri olarak kullanılması durumunda yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.