Gelir vergisi düzenlemesi torba tasarıdan çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına ilişkin madde 'torba tasarı'dan çıkarıldı.

Kabul edilen önergeye göre, "Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, AKP’nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı.

Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.