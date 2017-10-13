MTV zam oranı yüzde 25'e çekildi

Araç sahiplerinin merakla beklediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı açıklandı. Hükümetin yüzde 40 olarak açıkladığı zam gelen tepkilerin ardından yüzde 25'e çekildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, AKP'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı. Öte yandan, MTV'de zam oranı da düşürüldü.

Maliye Bakanlığı yetkilileri verilen önergeyle getirilen yeni sistem için, "Önergeyle 1300 cc ve altı arabalar için yüzde 15 MTV artışı getiriyoruz. 1300 cc üstü içinse yüzde 15 artı 10 puanlık artış öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Ücretlilerden alınan Gelir Vergisi'nin yüzde 27'den yüzde 30'a yükseltilmesine ilişkin düzenlemeden vazgeçildi. Asgari ücretin 1404 liranın altına inmeyeceğini ön gören düzenleme komisyonda kabul edildi.

Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen "torba tasarı" üzerinde verilen önergenin kabul edilmesiyle, MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacağı açıklandı.