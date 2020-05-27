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Ekonomi

Gelir vergisi beyannameleri yüzde 40’lık yeni tarifeye göre düzenlenecek

27 Mayıs 2020 14:42

Torba yasa ile yapılan vergi düzenlemelerinin tebliği yayınlandı. Dünya'nın haberine göre 2019 beyannameleri yüzde 40'lık yeni tarifeye göre düzenlenecek.

7194 sayılı kanun ile gelir vergisi dilimlerine yüzde 40’lık yeni bir dilim eklenmişti. Tebliğ uyarınca, 2019 yılına ilişkin ücret geliri dışında elde edilen gelirler için verilecek beyannameler, yüzde 40’lık yeni dilim dikkate alınarak düzenlenecek. Buna göre, yıllık geliri 500 bin lirayı aşanlar, 500 bin liraya kadar olan kısım için 163 bin 400 lira, aşan kısmı için ise yüzde 40 gelir vergisi ödeyecekler.

Öte yandan müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarının yararlanacağı gelir vergisi istisnasının sınırı 2020 yılı için 600 bin lira olarak belirlendi.

 

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