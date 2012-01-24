-Gelir testi başvuruları ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sosyal güvencesi olmayanlara yönelik yapılan gelir testi başvurularının 31 Ocak'ta sona erecek olmasıyla ilgili, ''Vatandaşa işi kolaylaştırmak adına buradayız. Ekstra tedbirleri de alırız, gerekirse zamanı da uzatırız. Herkes rahat olsun, sorun yok'' dedi. Şahin, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen ''Anne Akademisi'' eğitimin programının açılışına gelişinde, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Gelir testinin yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları önünde uzun kuyruklar oluştuğunun hatırlatılarak, 31 Ocak olan son başvuru tarihinin uzatılıp uzatılmaması ve vatandaşın konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmediği eleştirisiyle ilgili soruya Şahin şu yanıtı verdi: ''Genel Müdürlüğümüz her şehirdeki müracaatı takip ediyor. Gerekirse uzatırız ama şu an uzatacak şekilde çok büyük bir sıkıntı bize gelmedi, takip ediyoruz. Genel Sağlık Sigortasına geçebilmek için asgari geçim standardının raporlanması gerekiyor. Bu konuda kurumsal bir yapımız var, oturmuş bir yapımız var, bilgi ve teknolojimiz kuvvetli, bir düğmeye basıp hızlı bir şekilde 3 saniye içinde bütün bilgileri alabiliyoruz. Vatandaşlarımızın bu manada geç kalmadan müracaat etmeleri ve bu kağıdı almaları gerekiyor. Baktık büyük bir talep var ve son anda yeterince zamanımız yoksa, biz çözüm makamıyız, gerekirse uzatırız.'' Konuyla ilgili günlük rapor alındığını anlatan Şahin, ''sabaha kadar bekleyip iki memurla muhatap olduğunu söyleyen vatandaşlar bulunduğunun'' belirtilmesi üzerine, ''Günlük rapor alıyorum. Gerekirse mesaiye bıraktırırız personelimizi. Vatandaşa işi kolaylaştırmak adına buradayız, ekstra tedbirleri de alırız, gerekirse zamanı da uzatırız. Herkes rahat olsun, sorun yok'' diye konuştu.