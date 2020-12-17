"Gelir İdaresi'nin kararı sonrasında belediyelerin kaynak sorunu kalmadı"

Eski Maliye Müfettişi Ahmet Ozansoy, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belediyelerin tahsil ettiği “ilan ve reklam vergisi”nin, yerel yönetimlerin gelirlerini çok ciddi oranda artıracağını belirtti.

Ozansoy, Vergialgi.net sitesinde yayınlanan yazısında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediyelerin toplayabileceği vergilerden en önemlisinin ilan ve reklam vergisi olduğunu belirterek, yakın bir zamana kadar LCD/LED ekranlardaki reklamlar ilgili bir belirsizlik olduğununa dikkat çekti. Ozansoy, Gelir İdaresi’nin bu belirsizliği belediyeler lehine giderdiğini belirtti. Ahmet Ozansoy şu bilgileri verdi:

“Kanun’a göre; belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tâbidir. Hangi ilan ve reklamların hangi ölçülere göre vergileneceği de Kanun’un 15’inci maddesindeki cetvelde 6 grup halinde belirlenmiştir. Reklam süresinin 6 aydan az olamayacağı hükmü, kanun koyucunun sabit bir yüzeye (duvar, pano, billboard vb) ışıklı ve projeksiyonlu reklam konulacağını düşündüğünü ve o yüzeyde reklamın kapladığı alanla orantılı olarak vergilendirdiğini göstermektedir.

Ancak günümüzde sabit bir duvar, billboard, panodan ziyade artık LCD/LED ekranlarda saniyeler içinde değişen reklamlar yapılmaktadır. Bu ortamlarda yapılan ilan ve reklamlar için, mevcut vergi tarifesinde spesifik bir belirleme yer almamaktadır.

Gelir İdaresi, bir Büyükşehir Belediyesine yazdığı yazıda; LCD/LED ekranlarda saniyeler içinde yayımlanan her bir reklamdan, tarife cetvelinin 4’üncü sırasında yer alan ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlar için en az 6 aylık sürede alınması gereken verginin ayrı ayrı alınacağı yorumunu yaptı."

Gelir yetersizliği sıkıntısı kalmadı

Gelir İdaresi’nin bu görüşüyle yerel yönetimlerin gelir yetersizliği sıkıntısının kalmadığını vurgulayan Ozansoy, “Zira şehirdeki her bir LCD/LED ekranda yayımlanan her bir reklamdan ayrı ayrı vergi alınması durumunda, çok yüksek miktarlarda vergi geliri elde edilebilecektir” dedi.