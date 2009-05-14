Gelir desteğindeki usulsüzlük iddiası

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince gelir desteğinde usulsüzlük iddiası kapsamında yürütülen bir soruşturma kapsamında, Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğe ait bilgisayar kayıtlarının birer kopyası alındı.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da bazı kişilerin, çiftçilere verilen Doğrudan Gelir Desteği alımıyla ilgili kadastro çalışmalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla jandarma tarafından Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünde dün başlatılan inceleme tamamlandı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir İlçesindeki Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğündeki bilgisayar kayıtlarının birer kopyasını incelemek üzere aldı.



Yetkililer, soruşturmanın geçen yıl başlatıldığını ve henüz gözaltına alınan olmadığını belirterek, kopyaları alınan bilgisayar kayıtlarının incelenmesinden sonra savcılıkça dava açılıp açılmayacağına karar verileceğini bildirdiler.

