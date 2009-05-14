Gelinlikte en yeni modeller

Beyazın binbir hali - FOTOGALERİ

Genç kızlar için en önemli günlerden biri düğün günleridir. Hazır düğün mevsimi de gelmişken bu sene gelinlikte en seçkin tasarımcıların imzalarını taşıyan gelinlik modellerini sizler için sayfamıza taşıdık.İş sadece güzel bir gelinlikte bitmiyor. Vücut yapınıza uygun bir gelinlik seçmekte en az o gelinliği bulmak kadar önemli.Bu vücut türünde bel kısmı çok fazla belli değildir, omuzlardan kalçalara doğru düze yakın bir hat inmektedir. Dikdörtgen vücutlu bayanların, bellerini ortaya çıkaran büzgülü bir gelinlik modeli seçmeleri uygun olacaktır.Bu tipteki bir kadının kalçaları omuzlarından daha geniştir. Aradaki bu farkı aza indirmek için hafif vatkalı gelinlik modelleri uygun olabilir. Bunun yanı sıra, kalın kumaşlı modeller tercih edilmelidir. Kalçalar geniş ve yuvarlaksa düz kesimli modellerden kaçınılmalıdır; çünkü bu tür modeller kalçaların genişliğini daha fazla ortaya çıkaracaktır. Kalın belli bir vücut için tavsiyemiz V tipinde bir gelinlik modeli seçimidir. Ayrıca kemerli ve geniş gelinlik modelleri de pek uygun değildir.Üçgen tipli vücuda sahip kadınların omuzları kalçalarına göre daha geniştir. Genelde sporcu bayanlarda rastlanılan bu tip vücut için, omuzların genişliğini kapatmak amacıyla, üst kısmı düz kesimli ve uzun kollu modeller uygundur.Genelde ideal vücut tipi olarak görülen bu vücutlar için hemen her modelin yakıştığı söylenebilir. Yine de bellerini ortaya çıkaran modeller önerilebilir.* Düz karınlı ve küçük göğüslüyseniz düz kesimli bir gelinlik seçebilirsiniz.* Göbeğinizden şikâyetçi olmanız durumunda A-tipinde gelinlikler uygundur.* Sırtınızın güzelliğine inanıyorsanız, sırtı bele kadar açık olan bir gelinlik seçebilirsiniz.* Kısa boyluysanız önü V-kesimli bir gelinlik boyunuzu olduğundan uzun gösterir.* Uzun boyluysanız etek boyları çok kısa olmadan her model yakışır.* Kısa boyunluysanız önerimiz saçlarını toplamanız olacaktır.* Uzun boyunluysanız tam tersine saçlarınızı açık bırakmalısınız.* Kollarınız kalın veya çok ince ise, uzun ya da kısa kollu bir gelinlik seçebilirsiniz