Gelinlikte 2009 trendleri

Yazın yaklaşması ile evlenecek çiftleri de düğün telaşı sardı. Kuşkusuz, en zor seçim gelinlikte. Peki gelinlik alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?



Gelinlik alırken...



Düğün günü kadınların hep hayalini kurdukları ve bu nedenle de mükemmel olmasını istedikleri gündür. Dolayısıyla da giyilecek elbise en az damat kadar mühimdir. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, gelinlik alışverişine çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktaları şöyle;



-Dergilere, gazetelere ve internete bakıp tarzınızı belirleyin.

-Üşenmeyin ve “Ben böyle bir şeyi asla giymem” dediğiniz modelleri dahi deneyin.

-Kısa boylu ve kilolu bir gelin olacaksanız belden aşağısı kabarık ve uzun kuyruklu modellerden uzak durun. Küçük göğüslüyseniz balenli, ön tarafı işlemeli gelinlikleri tercih edin.

-Gelinliğe karar verirken önemli diğer iki faktörse zaman ve mekan. Bahar gelinlikleri, kır düğünü mevsimi olduğundan uçuşan tüllerden oluşabilir. “Yazlık”lar dekoltede cömerttir. Ayrıca bir uyarı:?Havuz başı düğünlerinde kaygan zemin probleminden dolayı tabanı kauçuk ayakkabılar gerekebilir. Sonbahar gelinlikleri romantiktir. Parlak beyaz yerine krem rengi tercih edilir. Kış gelinliklerinde ise soğuk ve kasvetli havaya inat şıkır şıkır taşlar kullanılır, kumaş tercihi çoğunlukla saten, tafta ve ziberlindir.



Ünlü tasarımcıların gelinlikleri



Vakko Wedding’in 2009 gelinlik koleksiyonunda manken Claudia Schiffer ve Jennifer Lopez gibi isimlerin gelinliklerini tasarlayan Valentino’nun tasarımları bulunuyor. Mağazada ayrıca Oscar’lı oyuncu Halle Berry’nin modacısı Elie Saab, “Sex and the City” filminde Carrie’nin giydiği gelinliği tasarlayan Vera Wang ve Fransız modacı Emanuel Ungaro’nun gelinliklerini de bulabilirsiniz. Vakko klasik gelinlik tasarımlarıyla tanınan Oscar de la Renta’nın ve İspanyol gelinlik markaları La Sposa ile San Patrick’in modellerine de yer veriyor.



Mini modeller



Beyaz Butik’te bu sezon günlük giysi kadar rahat taşınabilen gelinlikler revaçta. 2009 gelinliklerinde kullanılan kumaşlar ipek tafta, ipek şifon ve dantel. Sıra dışı olmak isteyen gelin adaylarıysa en çok mini modelleri tercih ediyor.



Üç ayrı koleksiyon



Akay’ın 2009 için hazırladığı Elegance, Simple Luxury ve Best of isimli koleksiyonları toplam 60 parçadan oluşuyor. Elegance koleksiyonu dantellerden, iri fiyonklardan ve kabarık eteklerden hoşlanan romantik gelinler için ideal. Simple Luxury koleksiyonu şehirli kadınlar için tasarlanmış. Best of ise 2007 ve 2008’de en çok satılan gelinlik modellerinin birleşmesinden oluşuyor.



Dantelli ve uzun duvaklı



İspanya dışında Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Türkiye’de mağazaları bulunan İspanyol markası Pronovias’ın gece elbisesi görünümlü sade gelinliklerden, klasik kesimli süslemeli gelinliklere kadar geniş bir model yelpazesi var. Bu sezonun gelinlikleri ise uzun kuyruklu, dökümlü ve bol dantelli olanlar.



Swarovski taşlardan vazgeçilmiyor



Hüsniye Moda’nın sezon gelinliklerinde tül organze, şifon ve dantel kullanılmış. Kabarık etekli straplez modellerin öne çıktığı koleksiyonda Swarovski taşlarla süslemeler yapılmış.