Gelinlikler 2018'de ışıl ışıl

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 12\'nci kez açılan \'IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\'nda 2018 yılına damgasını vuracak gelinlik modelleri sergilendi. Parlaklığın ve ışıl ışıl bir görünümün hakim olduğu koleksiyonlarda, hafif ve uçuşan modellerin içerisinde gelinler adeta göz kamaştıracak.

Defileleri, gelinlik, damatlık, abiye tasarımları, ünlü mankenleri ve ilginç tasarımlarıyla bu yıl 12\'ncisi düzenlenen \'IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\', 2018 gelinlik ve abiye modasını merak edenlerin buluşma noktası oldu. Türk ve ve yabancı çok sayıda tasarımcı ve imalatçı firmanın katıldığı fuar, önümüzdeki sezonla ilgili modaseverlere ipuçları verdi. İzmirli tasarımcı Zeynep Acar da dünyada gelinliklerle ilgili çok önemli bir konsept oluştuğunu, çok uçuşan, çok transparan ve hafif gelinliklerin gündemde olduğunu söyledi. İpek kumaşların transparan dantellerle süslendiğini ifade eden Acar, şöyle dedi:

\"Daha önceki yıllardaki gelinliklerimiz sert hacimli dik duran modellerdi. Şimdi uçucu, akıcı kumaşlardan zarif ve romantik gelinlikler moda oldu. Hafif çiçeklerle süslenmiş modeller öne çıkıyor. Abiye ve gelinliklerde parlak ve pırıltılı olan her şey çok moda. Bu parlaklık metalik bir ışıltı olabilir, boncuklarla olabilir. Abiyeler de yine incilerle işli taşlarla parlaklaştırılmış ve buna yakışan renklerden tasarlanıyor. Açık gri ve açık somon renkleri parlaklıkla beraber çok yakışıyor. Kesinlikle bu yaza parlaklık damgasını vuracak.\"

\'HEM GELENEKSEL, HEM MODERN\'

Fuar süresince sergileyeceği \'Çağdaş Sultanlar\' koleksiyonunu Osmanlı dönemi ile güncelleştirdiğini dile getiren Zeynep Acar, geleneksel motifleri modern kadının silüetine adapte ettiğini vurguladı. Tafta kumaşlar ve ipek organzelere koleksiyonunda yer verdiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:

\"Desenlerdeki çeşitlilik ön plandaydı. Günümüz lazer teknolojisini kullandım. Organze üzerindeki kesmeler transparan bir şıklık oluşturdu. Dokumalar yerli ipek kozalarından çekilen ipeklerle el tezgahlarında ilmek ilmek dokundu. Kadınların güzel yüzlerini çevreleyen baş aksesuarlarında inci örgüleri, kurdelelerle bağladım. Bu aksesuarları inciler, sırmalar ve swarovski taşlarla yorumladım. Dönem giysileri, avuç içine yakılan kına ile gelenekselleştirdim. Bunlar benim kült tasarımlarım.\"

Modacı Zeynep Acar, modanın aslında sosyal, siyasi, kültür ve ekonomik olaylardan çok etkilenen bir sektör olduğunu ekledi.



FOTOĞRAFLI