Gelinlikle işyerinde süt doldurup düğüne gitti

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in merkez Altıeylül ilçesinde faaliyet gösteren Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin şarküterisinde yaklaşık 2 yıldır çalışan Merve Çakır (24), işyerinden gelin olarak çıkmak isteyince renkli görüntüler yaşandı.

Düğün öncesi baba evinin yanısıra işyerinden de gelin çıkmak isteyen Çakır\'a ve damat adayı Süleyman Guruş’a (25) işyeri yönetici ve çalışanları tarafından sürpriz hazırlandı. Gelin arabasıyla geldiği işyerinde gelinlikle süt doldurarak, ekmek poşetleyen Çakır’a ustası tarafından da kasaplık kursunda hak ettiği kalfalık belgesi hediye edildi. Çakır, iş arkadaşlarıyla vedalaşırken, pasta ve konfetilerle uğurlandı. Gelin ve damat işyeri önünde de davul-zurna eşliğinde oyun oynadı.

‘GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ÇALIŞTIM’

Yaklaşık 2 yıldır işyerinde severek çalıştığını ve çalışma arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını söyleyen Merve Çakır, bu nedenle işyerinden gelin olarak çıkmak istediğini belirtti. İşyerinden memnun bir şekilde ayrıldığını ifade eden Çakır, \"Ben burada gönül rahatlığıyla çalıştım. Gönül rahatlığıyla satışımı yaptım. İçimden gele gele yaptım. Mutluyum. Tüm iş arkadaşlarımdan memnunum. Umarım onlar da benden memnun kalmışlardır\" dedi.

‘İŞYERİNİ İKİNCİ EV OLARAK GÖRÜYORDU’

İşletmenin yöneticisi olan Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen de işyeri çalışanı Merve Çakır’ın isteğini kırmadıklarını söyledi. Merve’yi dünya evine göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özen, \"Kendisi baba evinden gelin çıktıktan sonra ikinci evi gördüğü işyerinden de gelin çıkmak istedi. Bu isteği bizi çok mutlu etti. İşyerimizde aile ortamı yaratılmış demek ki. Kendisini buranın bir parçası olarak görmüş. Buranın müdürünü, babası ve abisi kadar sevmiş. Bizleri de aynı şekilde sevmiş. Kendisi burada işyerini çok sahiplendi. Burada nasıl iyi bir personel olduysa, ailesine de iyi bir eş olacağından şüphemiz yok. Mutluluklar diliyoruz\" diye konuştu.



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