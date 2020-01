Gelinlik yarışmasının birincisi kendi markasını yaratmak istiyor

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- IF Wedding Fashion İzmir- 12\'nci Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında düzenlenen 9\'uncu Gelinlik Tasarım Yarışması\'nın birincisi Kansu Sarıkan oldu. Yurt dışına açılmak ve kendi markasını yaratmak istediğini söyleyen Sarıkan, hazırladığı tasarım için ise \"Kraliçe Arı anlamına gelen \'Queen Bee\' lakaplı Beyonce tarafından giyilmesini isterdim\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında yapılan \'Şölen\' temalı 9\'uncu Gelinlik Tasarım Yarışması\'nın birincisi belli oldu. EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Işık, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Ender Yazgan Bulgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Nesrin Önlü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Can, Modacı Erdal Güvenç, Modacı Erol Albayrak, Modacı Öner Evez, Blogger Selin Çetinkaya ve Tasarımcı Dilek Süslüer\'den oluşan jüri; fuarizmir\'de gerçekleşen finalde dereceye girenleri belirledi. Genç tasarımcıları moda sektörüne kazandırmayı hedefleyen yarışmanın birincisi, Mimar Sinan Üniversitesi\'nden Kansu Sarıkan oldu. Sarıkan, gelecek yıl performans defilesini gerçekleştirmeye hak kazandı. Yarışmada ikinci Dokuz Eylül Üniversitesi\'nden Tuğçe Demir, üçüncü ise yine Dokuz Eylül Üniversitesi\'nden Fırat Karapınar oldu.

\'KİTAPTAN ESİNLENDİM\'

Yarışmada birinci olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Kansu Sarıkan, tasarımın oluşum sürecini anlattı. Sarıkan şunları söyledi:

\"Genel tema \'Şölen\'di. Bu tema kapsamında Platon\'un kitabından esinlenebileceğimiz belirtiliyordu. Ben kitabı okudum, eski Yunan tanrılarından bahsediliyordu. Daha mitolojik bir hikâyeye gidebilir miyim diye düşündüm. Kitaptan bir hikâye buldum. Aşk Tanrısı Eros\'un bir bal çalma hikâyesiyle alakalı bölüm okudum. Çiçek gençliğin baharını, bal da aşkın özütünü temsil ediyor. Hikâyeden oluşturduğum bir dokuyla başladım işe. Çiçek yapraklarının olduğu, peteklerin, balın bulunduğu bir doku yarattım. Ormanda üstünde büyümüş gibi bir görünüm oluşturmak istedim.\"

\'DERECE BEKLENTİM VARDI\'

Hazırlık süreci hakkında da bilgi veren Sarıkan, \"Çok yoğun bir dönemdi. Gelinlik ve abiye konusunda çok iyi değildim. Kıyafeti hazırlama sürecinde zorluklar çektim. Sonunda istediğim yere ulaştım. Defile anlamında da heyecanlıydım. Defileden çok insanların beğenip beğenmemesi önemliydi. Derece beklentim vardı. Bir ya da iki miydi ondan emin olamıyordum. Ama oldu, çok sevindim\" dedi.

\'MARKAMI OLUŞTURMAK İSTİYORUM\'

Gelecek planlarında kendi markasını kurma yolunda ilerlemek olduğunu kaydeden Sarıkan, \"Yarışmaya katılmamamın bir nedeni de önümüzdeki sene yapılacak performans defilesi. Bu sayede de iş hayatına adım atmak çok önemli. Yeni mezun oldum, kendi işimi kurmak istiyorum. Markamı oluşturmak istiyorum. Bu yüzden bunun çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gerisinin geleceği güzel bir sürece gireceğimizi umuyorum. Yurt dışına açılmak isterim. Yenilikçilik ve güzellik anlayışına devam edeceğim. Güzel şeyler olacak\" diye konuştu.

\'BEYONCE GİYSİN İSTERİM\'

\"Tasarladığım gelinliği, \'Kraliçe Arı\' anlamına gelen \'Queen Bee\' lakaplı Beyonce tarafından giyilmesini isterdim, ona yakışırdı\" diyen Sarıkan, \"Gelecekte katılacak olanlar, özellikle özgün olsunlar. Ayrıca böyle yarışmalarda doku çok önemli. Orijinal bir doku, güzel bir hikaye bulsunlar. Nasıl yaratacaklarını da önceden düşünsünler\" dedi.

363 TASARIM YARIŞTI

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması\'na başvurular, 13 Aralık tarihinde sona erdi. Genç tasarımcıların büyük ilgi gösterdiği yarışmada, 121 tasarımcının 363 tasarımı yarıştı.



FOTOĞRAFLI