Gelinlik provasında meme kanseri olduğunu öğrendi, nişanlısı destek için şehir değiştirdi

Anaokulu öğretmeni Türkan Kendirci, düğününe 10 gün kala gittiği son gelinlik provasında, göğsündeki büyümeyi fark etti ve kansere yakalandığını öğrendi. Düğün ertelenirken, nişanlısı, Türkan'ı tedavisinde hiç yalnız bırakmadı.

Habertürk'ten Serkan Akkoç'un haberine göre, İstanbul'da anaokulu öğretmenliği yapan Türkan Kendirci ile Ankara'da ticaret ile uğraşan Tuncay Kaya, ortak arkadaş grubunda tanıştı ve birbirlerini görür görmez âşık oldu. 2 ay sonra, 30 Nisan'da nişan yüzüklerini takan çift düğün tarihlerini de 27 Ağustos olarak belirledi. Ancak bu mutlu tabloya düğüne 10 gün kala gelinliğinin son provasında gölge düştü. Kendirci, provada gelinliğin göğüs kısmının giyilemeyecek kadar dar olduğunu fark etti. Ölçülerinin tekrar alınması için gelinliğini çıkaran genç kız aynada sağ göğsündeki büyümeyi fark etti. Yine de moralini bozmadı, gelinliğinin göğüs kısmının genişletilerek düğününe yetiştirilmesini istedi.

Ailesi ve nişanlısının ısrarlarıyla doktora giden Kendirci, meme kanserinin ikinci evresinde olduğunu öğrendi. Sağ memesindeki kanserli kist lenf bezlerine de sıçramıştı. Memorial Şişli Hastanesi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Keskin'in önerisiyle genç kızın tedavisine hemen başlandı, düğün ise ertelendi.

''Kanseri kendime yakıştıramıyordum"

Ailesinde birçok kanser vakası olduğunu belirten Kendirci, "Zaman zaman kontroller yapıyordum ama hiçbir şey fark etmedim. Kanseri kendime yakıştıramıyordum da. Henüz çok gençtim" diye konuştu.

Kanser haberini alır almaz nişanlısı Tuncay Kaya'ya isterse evlilikten vazgeçebileceğini de söylediğini belirten Kendirci, "Ancak Tuncay, ellerimi sıkı sıkı tutup ayrılığımızın sebebinin asla bir hastalık olamayacağını söyledi. Tedavi sürecinde yanımda olabilmek için Ankara'dan İstanbul'a taşındı" dedi. Kaya da, "Aşkımızla bu hastalığı yenip mutlu yuvamızı kuracağız" dedi.