Gelinlik hayalleri gerçek oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü\' etkinlikleri kapsamında 5 engelli genç kızın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdi. Gelinlik giyen genç kızlar ellerine kına yakıp gönüllerince eğlendi.

Sevgi Eli\'nde gerçekleşen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, gelinlik giyip kına yakma hayali bulunan engelli Seda Kıyak, Amine Aytekin, Songül Maden, Dilek Dağ ve Ayşe Altın\'a Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gelinlik giydirildi. Daha sonra ellerine kına yakılan genç kızlar, ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı. Belediye Konservatuarı sanatçıları tarafından seslendirilen türküler eşliğinde aileleri, arkadaşları ve konuklarla birlikte eğlenen kadınlar, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Konuklar genç kızlara para takmayı da ihmal etmedi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, bu yıl da 8 Mart\'ı 8 farklı etkinlik ile anmaya devam ettiklerini belirterek, \"Bu yıl kadınlarımıza \'bir dileğiniz var mı?\' diye sorduk. Onlar da gelinlik hayali bulunduğunu söyledi ve 5 genç kızımızın hayalini yerine getirdik. Sevgi Eli işbirliğinde düzenlediğimiz program ile kızlarımız gelinlik giydi, kınalar yakıldı. Bugün kadınlarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri daha mutlu ediyor\" diye konuştu.

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