Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ev Eşyası ve Giysi Dağıtım Merkezi\'nde vatandaşların bağışladığı gelinlikler, tadilat sonrası \'Gelinlik Bankası\' adıyla anılan mağazada sergilenmeye başladı. Mağazada ihtiyaç sahipleri hayatlarının en mutlu gününde istediği gelinliği giyme fırsatı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Atma Paylaş\' sloganıyla oluşturulan Ev Eşyası ve Giysi Dağıtım Merkezi\'nde kullanılmayan kıfayetlerin bağışlandığı eşyaların yer aldığı mağazalar, ihtiyaç sahiplerinden yoğun ilgi gördü. Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi\'ndeki merkezde kıyafet, ayakkabının yanı sıra, gelinlik ve nişanlığın ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu \'Gelinlik Bankası\' oluşturuldu. Mağazada ihtiyaç sahibi vatandaşlar, özel günlerinde istedikleri gelinlikle nişanlıkları giyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in eşi Ebru Türel, \'Gelinlik Bankası\' adıyla anılan mağazayı ziyaret etti. Gelinlik ve nişanlıkları inceleyen Ebru Türel, mağazada ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet dağıtıldığından bahsetti. Vatandaşlardan kullanılmayan ikinci el elbiselerin toplanıp, tadilat sonrası ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu mağazayı anlatan Türel, \"Burada gelinlik ve nişanlık bankası kurduk. Bizim beraber çalıştığımız yardımsever modacı var. Onlar bize diktikleri gelinlik nişanlıkları ücretsiz gönderiyor. Biz de burada muhafaza ediyor ve gelinlik alamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunuyoruz\" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin mutlu gününde giydiği gelinliğin tahrip olmamışsa temizlenerek yeniden vitrindeki yerini aldığını dile getiren Ebru Türel, \"Bir defa kullanılan gelinliği daha sonra tahrip olmamışsa temizleyip vitrindeki yerine asıyoruz. Gelinlik bir gece giyilen ve yüksek fiyatlı. Bazı yerlerde kiralama usulü gelinlik temin ediliyor ama biz kira da almıyoruz. Birinci sınıf kaliteli, yüksek fiyatlı gelinlikler var burada. Gelinlerimize rüya gibi istediği gelinliği giyme fırsatı sunuyoruz\" diye konuştu.



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