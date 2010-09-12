-GELİNLİĞİYLE OY KULLANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 12.09.2010 - Ankara'da nikahı kıyılacak genç kız, Eskişehir'de gelinliğiyle oy kullandı. Eskişehir'de yaşayan ve stilistlik yapan Esma Özkaracan (28) ile Ankara'da bir otelde aşçılık yapan damat adayı Bayram Kaya (30), Ankara'nın Altındağ ilçesinde bugün kıyılacak nikahları öncesi Yunusemre Lisesi'ndeki 2263 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Esma Özkaracan, gelinliğiyle oy kullandı. Vatandaşların ilgi odağı olan Esma Özkaracan, vatandaşlık görevini yerine getirmek için halk oylamasına katıldığını söyledi. Çok heyecanlı olduğu dile geçiren Özkaracan, ''İnşallah referandum ülkemize ve biz vatandaşlara yararlı olur. Artık gönül rahatlığıyla Ankara'ya gidebilirim'' dedi. Damat Bayram Kaya da oyunu nüfusa kayıtlı olduğu Ankara'da kullanacağını belirterek, akşam kıyılacak nikah öncesi halk oylamasına katılacağını söyledi. Genç çift, daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.