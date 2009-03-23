Gelinliğiyle hücreye attılar

Teksas’ta düğününden dönerken polise hakaret eden yeni gelin Jade Puckett, tutuklanarak geceyi gerdek yerine gelinlikle kadınlar hücresinde geçirdi. Gelin polise dava açtı.



Jade ve Billy Puckett çifti, 14 Mart gecesi düğünden dönerken polis kontrolünde durduruldular. Arabayı kullanan Billy Puckett, alkollü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınırken kadın da polise hakaretler yağdırdı. Polis bunun üzerine kadını da gözaltına aldı. Karakolda gelinlikle çekilmiş bir fotoğrafının yayınlanması üzerine küçük düşürüldüğü gerekçesiyle yeni gelin, polisten davacı oldu.



Kapıyı açıp açıp güldüler



Jade Puckett, "Hayatımın en mutlu günü kábusa dönüştü" derken, 15-20 kadının bulunduğu bir hücrede kendisini gelinlikle tuttuklarını, polislerin ikide bir kapıyı açıp kendisini göstererek güldüklerini belirtti. Puckett, polisleri Adalet Bakanlığı’na da şikayet edeceğini söyledi. Kocası Billy Puckett ise 300 dolar ceza ve kamu hizmetiyle, bir yıl göz hapsi cezasına çarptırıldı.

