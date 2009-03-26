Gelinliğiyle gömülecek

Geçtiğimiz günlerde rahim ağzı kanserinden 27 yaşında hayatını kaybeden Biri Bizi Gözetliyor İngiltere'nin yıldızı Jade Goody'nin annesi onu gelinliği içinde toprağa vereceklerini açıkladı...



İki çocuğu olan ünlü televizyon yıldızı ölümünden birkaç hafta önce sevgilisi Jack Tweed ile evlenmişti.



Jade'in cansız bedenini görmeye giden annesi Jackiey şunları söyledi: "Bu sabah onu görmeye gittim. Çok güzel görünüyordu. Gelinlik içinde uyuyan güzel gibiydi."



Cenaze hazırlıkları sürerken, Jade'in iki çocuğu dört ve beş yaşlarındaki Bobby ve Freddie'ye 2 milyon sterlin bıraktığı eşi Jack'e ise hiçbir şey bırakmadığı dedikoduları yayılıyor.



Söylenenlere göre, Jade Goody geçen ay evlendiği Jack Tweed'e Upshire'da birlikte yaşadıkları evini bırakmak istedi ancak Jack, o evde onsuz yaşayamayacağını söyleyerek bu teklifi reddetti.



Bunun üzerine 1 milyon sterlin değerindeki ev Goody'nin 51 yaşındaki annesi Jackiey Budden'a bırakıldı.

