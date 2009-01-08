Gelininin dişlerini söktü, tecavüz etti

Manisa’da polise sığınan 18 yaşındaki P.U. kayınpederinin kendisini tavana astığını, dişlerini kerpetenle söküp tecavüz ettiğini iddia etti



Manisa’da gelini P.U.’ya tecavüz edip işkence yaptığı ileri sürülen H.K. ile kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen kızı G.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olaya karıştığı iddia edilen H.K.’nın eşi C.K.’nın arandığını bildirdi. H.K.‘nın, gelinini tavana bağlayıp dişlerini tek tek söktüğü belirtildi.

18 yaşındaki P.U. bir yıl önce tanıştığı 24 yaşındaki A.K.’yle resim nikâh yapmadan A.K.’nin ailesiyle aynı evde yaşamaya başladı. A.K., evlendikten 1 ay sonra eşini ailesine teslim ederek askere gitti.



Kancayla tavana bağladı

İddiaya göre, P.U. ile A.K.’nin ailesi arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. H.K. bunun üzerine, 4 ay önce eşi C.K. ve kızı G.K.’nin de yardımıyla gelini P.U.’yu ellerinden tavandaki kancaya bağlayarak kerpetenle dişlerini söktü, tecavüz edip ters ilişkiye de girdi. P.U., yaşadıklarının ardından evden kaçarak İzmir’deki akrabalarının yanına sığındı. P.U., polise giderek eşinin ailesinden şikâyetçi oldu.

P.U.’nun şikâyeti üzerine H.K.’nin evine giden polis, ailenin İstanbul’a taşındığını öğrendi. Ancak tüm uğraşlara rağmen H.K.’nin İstanbul’da nereye taşındığı belirlenemedi.

Polis, istihbarat çalışmaları neticesinde, dün Manisa’ya gezmeye geldiklerini belirlediği H.K. ile kızı G.C.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba-kız, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, H.K.’nin eşi C.K.’nin ise arandığını bildirdi.