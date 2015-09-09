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Yaşam

Gelinini taciz eden kocasını kiralık katile öldürttü

Olay Osmaniye'de meydana geldi

09 Eylül 2015 16:25

Osmaniye'de oto tamircisi 48 yaşındaki Şıh Mehmet Toprak, iddiaya göre oğlu Ali Toprak’ın eşini taciz etti. 25 yaşındaki Ali Toprak ve annesi 50 yaşındaki Mercan Toprak, para karşılığında anlaştıkları 41 yaşındaki Hayri Kale ve 25 yaşındaki Mehmet Güven’e, Şıh Mehmet Toprak’ı öldürttü.

Milliyet'te yer alan habere göre Kale, 2 Haziran’da arkadaşı Mehmet Güven ile birlikte Şıh Mehmet Toprak’ı arayıp aracının arızalandığını ve Toprakkale İlçesi’nin Büyük Tüysüz Köyü civarında yolda kaldığını belirterek yardım istedi. 80 EG 940 plakalı Otomobili ile verilen adrese giden Toprak, Haydar Kale tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Kale ve Güven, daha sonra Toprak’ın cesedini olay yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride bulunan Toprakkale Kalesi’nin eteklerindeki boş araziye gömdü.

 

Polise kayıp ihbarı

 

Haydar Kale ve Mehmet Güven, cesedi gömdükleri Toprak’ın otomobilini de alıp yaklaşıkOsmaniye’ye 45 kilometre uzaklıkta Hasanbeyli İlçesi Kalecik Köyü Geyikliçukur mevkiindeki 10 metrelik uçurumdan yuvarladı. Ali Toprak ise 3 Haziran’da Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Babam dün akşam saat 21.00’de gelen telefonun ardından evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi" diyerek kayıp başvurusunda bulundu.

 

Parmak izi ele verdi

 

Polis, Şıh Mehmet Toprak’ı bulmak çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışması devam ederken, 19 Ağustos’ta çobanlar tarafından Toprak’ın otomobili bulundu. Olay yerinde inceleme yapan jandarmanın bilgi verdiği Cumhuriyet Savcısı, otomobilin polise teslim edilmesini istedi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen otomobil, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından detaylı bir incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonunda araçta Haydar Kale ile Mehmet Güven’in parmak izini tespit eden polis, 2 sanığı gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden sanıkların gösterdikleri yerde de Şıh Mehmet Toprak’ın cesedi bulundu. Güven ve Kale’nin ifadeleri üzerine Ali ve annesi Mercan Toprak da gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 sanık tutuklandı.

Şıh Mehmet Toprak’ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Osmaniye’de toprağa verildi.

 

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