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Gelinini öldüren ve 4 yeğenini yaralayan 89 yaşındaki adama, ev hapsi cezası verildi

03 Nisan 2021 20:18

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası gelinini öldürüp 4 yeğenini yaralayan 89 yaşındaki kayınpeder, yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırıldı.

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldüren, 4 yeğenini de bıçaklayıp bastonuyla darp eden 89 yaşındaki Cemal Ç., yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırıldı.

Diğer şüpheliler Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. ise yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı. (İHA)

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