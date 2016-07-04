Gelinine kızan kayınvalide polise asılsız ihbarda bulundu: Zihinsel engelli çocuğuna işkence ediyor

Adana’da 5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa annesi 25 yaşındaki M.Ç. tarafından işkence yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese giden polis ekibi, iddianın asılsız olduğunu belirledi. İhbarı, oğlu ile tartışan gelinine kızan kayınvalidenin yaptığı ortaya çıktı.

Polisi arayan bir kişi, "Yeşilyurt Mahallesi’nde, sitede oturan kadın zihinsel engelli çocuğuna işkence yapıyor. Binanın 7’nci katı, asansörden inince karşıdaki daire" diyerek küçük yaştaki çocuğa şiddet uygulandığını ileri sürdü. Adrese giden polis ekibi, M. ile M. Ç. çiftinin oturduğu dairenin ziline basmadan önce komşuları ile görüşerek olayın doğru olup olmadığını araştırdı. Merdiven boşluğuna çıkan komşular, çiftin sık sık kavga ettiğini, bağırmaların, çocuğun ağlamalarının bitmek bilmediğini söyledi, rahatsız olduklarını belirtti.

"İşkence görmedim"

Hürriyet'te yer alan habere göre, komşuların ifadeleri üzerine polis ekibi, dairenin ziline uzun uzun basıp kapıyı açtırmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika boyunca "Kapıyı açın, polis" diye seslenen ekiplerinin ısrarı karşısında, genç kadın dairenin kapısını açtı. Eve giren polis, M.Ç. ve işkence gördüğü ileri sürülen engelli çocukla ayrı ayrı görüştü. Çocuk Şube Müdürlüğü’nden uzmanların da görüşme yaptığı çocuk, annesinden işkence görmediğini söyledi.

Araştırmada ihbarı kayınvalide G.Ç.’nin yaptığı ortaya çıktı. Aynı sitede oturan G.Ç.’nin gelini ile olaydan önce tartışan oğlu M.Ç.’nin yanına gelip kavgayı anlatmasından etkilenerek ihbarda bulunduğu, komşulara da benzer yönden bilgi vermeleri konusunda telkinde bulunduğu anlaşıldı.

"Anne neden böyle yapıyorsun?"

Polisin evde inceleme yaptığı sırada daireye gelen G.Ç.’yi karşısında gören gelin M.Ç., bu duruma, "Anne neden böyle yapıyorsun? Anne ayıp, gerçekten artık ayıp" diyerek tepki gösterdi.

İşkence iddialarının asılsız çıkması üzerine polis ekipleri, gelin M.Ç. ile kayınvalide G.Ç.’yi uyarıp işlem yapmadan binadan ayrıldı.