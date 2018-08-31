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Gelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, kimliği belirsiz kişinin düğünde tabancayla havaya ateş açması sonucu, kurşunun başına isabet ettiği gelinin ağabeyi Hasan Koyun (30), yaşamını yitirdi

31 Ağustos 2018 12:11

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de, kimliği belirsiz kişinin düğünde tabancayla havaya ateş açması sonucu, kurşunun başına isabet ettiği gelinin ağabeyi Hasan Koyun (30), yaşamını yitirdi. 
Olay, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. sokak düğünü sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası tabancadan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun\'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Koyun\'un yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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