Gelinin ağabeyi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi (2)

MAGANDALARI CANLI YAYINLAMIŞ

Niğde\'de, kız kardeşinin düğününde maganda kurşunuyla can veren Hasan Koyun\'un, havaya tabancayla ateş açan kişileri sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı. Koyun\'un sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından yaptığı canlı yayının kaydında, çocukların da oyun oynadığı sokakta, kimliği belirsiz 2 kişinin tabancayla havaya peş peşe ateş açtığı görülüyor. Hasan Koyun\'un ölümünün ardından sosyal medya hesabındaki görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI