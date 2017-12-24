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Gelini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı

ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ta, Dilek Akyol (29) ile kayınvalidesi Fatma Akyol'u (60) girdiği evlerinde bıçaklayarak öldüren Necati Gökdemir (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

24 Aralık 2017 15:41

ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ta, Dilek Akyol (29) ile kayınvalidesi Fatma Akyol\'u (60) girdiği evlerinde bıçaklayarak öldüren Necati Gökdemir (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen cuma günü, Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde meydana geldi. Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol, sabah saatlerinde eve giren Necati Gökdemir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sesler üzerine uyanan Fatma Akyol\'un eşi Cevdet Akyol (58) ve oğlu Mehmet Akyol (35), şüpheli Necati Gökdemir\'i yakalayarak, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra jandarmaya teslim etti. Boğuşma sırasında yaralanan Necati Gökdemir, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Necati Gökdemir\'in, bulduğu bir takım tarihi eserleri Cevdet Akyol\'a ait araziye sakladığı, daha sonra buraya gittiğinde bunları bulamayınca da ailenin aldığını düşünerek evlerine girdiği, yakalanınca Dilek Akyol ile kayınvalidesi Fatma Akyol\'u bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Necati Gökdemir ve gözaltında bulunan M.A., S.T. ile A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Necati Gökdemir tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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