Gelini evinden almaya giden damat maganda kurşunuyla öldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde akşam evleneceği Fatma Karşıt’ı evinden almaya giden damat 26 yaşındaki Hakan Koyunoğlu, maganda kurşunu ile boynundan vurularak öldü.

DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süre önce Fatma Karşıt’la nişanlanan infaz koruma memuru Hakan Koyunoğlu, ilçedeki geleneklere göre düğün konvoyu yapıp, gelini evinden almaya gitti.



Bu sırada kutlama yapmak isteyenler iddiaya göre havaya ateş açtı. Bu sırada atılan mermilerden biri damat Hakan Koyunoğlu’nun boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan Koyunoğlu, yakınları tarafından ilçedeki Özel Can Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Koyunoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.