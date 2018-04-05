Gelini ağlatıp, oynatmak için özel kına ekibi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da kadınlardan oluşan kına dans ekibi, kına gecesi gelini hem ağlatıyor hem de oynatıyor.

Samsun’da halk dansları öğretmenleri Melis Koçyiğit (32), Müberra Çelik (24) ve Müzeyyen Kurt (29) 1,5 yıl önce yaklaşık 30 kişiden oluşan İlkadım Kına Kız Dans ekibini kurdu. Kına gecesi dans ekibi, düğün öncesi gelin adaylarının bekar olarak geçirecekleri son gece için özel tasarımlı kostümleriyle yaptıkları kına çıkartma, kına yakma, damat baskını gibi dans şovlarını yapıyor. Karadeniz’de ilk ve tek olan İlkadım Kına Kız Dans ekibi, geçen sezon yaklaşık 100’ün üzerinde kına gecesinde şovlarını yaparak gelin ve damat adaylarını hem ağlatıyor hem de oynatıyor.

İlkadım Kına Kız Dans Ekibi kurucularından Müberra Çelik, “Bu şekilde bir yola girdik. Biz bu işe 2016 yılının Ekim ayında başladık. Yaklaşık 1,5 yıldır hizmet veriyoruz. Aktif olarak geçen sene bunu kurduk ve güzel işler yapıyoruz. Biz 3 bayan ortak halk oyunları eğitmeniyiz. Üçümüz de ayrı işlerde çalışıyoruz ama çalıştığımız işler geleceğimizi göstermediği için bu kına dans ekibini kurduk. Kına kızlarının Samsun ve Karadeniz’de hiç olmadığını fark ettik. Bununla birlikte sezona bir giriş yaptık. Samsun, Karadeniz ve çevre illerden böyle bir işe insanların aç olduğunu fark ettik. Geçen sene 100’e aşkın kına yaptık. Organizasyon firmalara kına kızlarımızı gönderdik. Samsun ve çevre illerden organizasyon firmaları bizimle çalışmaya başladı” dedi.

Kına gecelerini baştan sona kadar kendileri organize ettiğini ifade eden Çelik, “Müşterilere hiçbir şekilde aksi bir durum olmadan en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Biz plan ve programlarla birlikte kına kızlarımız kapıda misafirlere ikramlarda bulunuyorlar. Gelinlerle birlikte kına girişi yapıyoruz. Gelinlerimize dans koreografilerini öğretip beraber yapıyoruz. Damat baskınlarını yapıyoruz. Gelin adaylarımıza kafaları dolu olmayacak bir şekilde mükemmel bir kına yapıyoruz. Biz kınaya talebe göre hareket ediyoruz. Kınaya genelde 4 kız gönderiyoruz. Ama isteyenlere göre talep artıyor. Karadeniz’de profesyonel olarak tek ekibiz. Fiyatlarımız her kesime uyuyor” diye konuştu.

Samsun’da ve çevre illerden çok fazla kına organizasyonu talebi aldıklarını belirten Red Organizasyon Firma sahibi Merve Değirmenci, “İnsanların bu konuya çok fazla talebi var. Gelinlerimize rezervasyonlarını son haftalara bırakmasınlar. Bu işi önceden halledip rahat bir şekilde düğünlerini beklesinler” diye konuştu.

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