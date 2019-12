Gelin, zehirli pastayla 3 kişiyi öldürdü

Mersin’de evlerinde ölü bulunup, ölüm nedenleri ‘zehirlenme’ olarak kayda geçen Sadrettin Yıldırım (65), eşi Zöhre Yıldırım (60) ve bedensel engelli oğulları Can Yıldırım’ın (43), gelinleri tarafından zehirli yaş pasta ile öldürüldükleri ortaya çıktı. Olayı planlayan ve pastayı aileye götüren 2 kişi tutuklanırken gelin aranıyor.



Toros Dağları'nın eteklerinde, yayla özelliği de bulunan merkeze bağlı Çağlarca Köyü’nde oturan Zöhre ve Sadrettin Yıldırım çifti ile oğulları Can Yıldırım, 3 Mayıs 2007’de evlerinde ölü bulundu. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki köyde kendilerine ait tarlada çiftçilik yapan, şeftali bahçeleri bulunan Yıldırım Ailesi’ne ait tarlayı ilaçlamak için sabah saat 05.00’te gelen komşuları, kapı zilini çaldığında her sabah erkenden kalkan aileden ses alamayınca jandarmaya haber verdi.



Evin kapısını kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Yıldırım çifti ile oğullarının cesediyle karşılaştı. 2 gün önce de kendileri bahçede ilaçlama yaptıkları belirtilen aile fertlerinin cesetlerinin, aynı odada bulunması dikkat çekti, odada kapağı açık bir tarım ilacı kutusu da ele geçti. Yapılan otopsinin ardından cenazeleri defnedilen 3 kişinin ölüm nedeni, ‘zehirlenme’ olarak kayıtlara geçerken, kullandıkları tarım ilaçlarının yiyecek kaplarına bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.



Rapor 1.5 yıl sonra



Soruşturmayı yürüten jandarma, evde bulunan yaş pastadan aldığı numuneyi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. 1.5 yıl sonra kurumdan gönderilen raporda, evdeki yaş pastada aşırı miktarda tarım ilacı bulunduğu belirtildi. Bu rapor üzerine Yıldırım çifti ile oğullarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren Jandarma, cesetler bulunmadan önce eve son giren kişiler olduğunu saptadıkları, Yıldırım çiftinin gelinleri Arzu Yıldırım’ın akrabaları olan Muhtalip Köksal (45) ile Şefik Akın’ı (44) gözaltına aldı.



2 zanlının sorgulamalarında, Mersin’in Mithat Toroğlu Mahallesi’nde oturan, ailenin şu an yaralama suçu nedeniyle cezaevinde bulunan oğlu Sinan’la evli olan Arzu Yıldırım’ın, evinde hazırladığı içine zehir koyduğunu bildikleri yaş pastayı götürüp, aileye verdiklerini söyledi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 zanlının, Sadrettin Yıldırım'ın sahip olduğu şeftali bahçesini satın almak istedikleri, satmaya yanaşmayınca, akrabaları Arzu Yıldırım’la birlikte zehirli pastayla öldürme planını yaptıkları, gelinin hazırladığı pastayı kendilerinin götürdüğü, geline de Yıldırım ailesinin köyde oturdukları evi vermeyi vaat ettikleri iddia edildi.



1.5 yıl önceki zehirlenme olayının cinayet olduğunu ortaya çıkaran jandarma, zehirli pastayı hazırlayan gelin Arzu Yıldırım’ı ararken, 4-5 ay önce köydeki bir olayda bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan eşi Sinan Yıldırım’ın da suç ortağı olup olmadığı araştırılıyor.