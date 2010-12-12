-GELİN VURAL'IN AĞABEYİ G.Ö. YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Fatih'te yeni evli çiftin bir otomobilin içinde başlarından vurularak öldürüldüğü olay sonrasında aranan gelin Soney Vural'ın ağabeyi G.Ö. gözaltına alındı. Seyitömer Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'nde 34 GU 7789 plakalı araç içinde başlarından silahla vurularak öldürülen Zekeriya ve Soney Vural'ın cinayetini soruşturan polis ekipleri, çiftin yakınlarından aldıkları ifadeler doğrultusunda, Soney Vural'ın ağabeyi G.Ö'yü katil zanlısı olarak aramaya başladı. G.Ö. bir süre sonra polis ekiplerince Fatih'teki bir evde yakalandı. G.Ö'nün, ailelerin karşı çıkmalarına rağmen Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Zekeriya Vural ile yaklaşık 10 gün önce evlenen kardeşi Soney Vural'ın evliliğini onaylamadığı bu nedenle şüphe üzerine arandığı öğrenildi.