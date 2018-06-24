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Gelin ve damat önce sandığa, sonra düğüne gitti

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu’nda Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili genel seçimler için gelin ile damat düğün öncesinde oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi

24 Haziran 2018 21:38

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu’nda Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili genel seçimler için gelin ile damat düğün öncesinde oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Ayvalık’ta gelin Beyza Gümüşgül (20), gelinliğiyle kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmeden sandığa uğradı ve damat Alican Erdem (23) ile birlikte oy verdi. 150 Evler Mahallesi’ndeki Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu’na gelen gelin arabasına ‘Tek başına iktidardan koalisyona’ yazan damat Alican Erdem’in bu esprisi tebessümle karşılandı.
Gelin ile damadın okul binasına girip oylarını kullanması vatandaşlar tarafından da alkışlandı. Gelin Beyza Gümüşgül, 1151 nolu sandıkta, damat Alican Erdem ise 1153 nolu sandıkta oylarını kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından gelin Beyza Gümüşgül, 24 Haziran’ın erken seçim tarihine denk gelmesine önce üzüldüklerini ancak daha sonra hayatlarında asla unutamayacakları bir gün olacağı içinde bu üzüntünün yerini sevinç aldığını belirterek, “Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.
Damat Alican Erdem ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Oyumuzu kullandık. Huzurluyuz, mutluyuz. Seçimler inşallah devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olur” diye konuştu.
Genç çift daha sonra düğün eğlencesi ve nikah töreni için alkışlar arasında oy kullandıkları okul binasından ayrıldı.

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