Gelin ve damat nikahtan eve halk otobüsüyle gitti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 2 yıl önce nişanlanan Selçuk Adaş (30) ile Ayşe Gülçin Bölükbaşı (27), nikah töreni sonrası toplu ulaşım araçlarının kullanımına dikkat çekmek amacıyla evlerine halk otobüsüyle gitti. Halk otobüsünde genç çifti damatlık ve gelinlikle gören yolcular, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Malatya\'da askeri personel olarak çalışan Kırıkkaleli Selçuk Adaş ile öğretmen Ayşe Gülçin Bölükbaşı, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan Nikah Sarayı\'nda nikahlarını kıydırıp dünya evine girdi. Yeni evli çift, toplu taşıma araçlarının kullanımına dikkat çekmek amacıyla durakta bekleyip gelen halk otobüsüne bindi. Otobüsteki yolcular, karşılarında Adaş\'ı damatlıkla, Bölükbaşı\'nı ise gelinlikle görünce şaşkınlık yaşadı. Otobüs şoförünün ücret almadığı çift, yolcuların ilgi odağı oldu.

Gelin Ayşe Gülçin Bölükbaşı, farkındalık oluşturmak amacıyla eşiyle halk otobüsüne bindiklerini belirterek, \"Bugün aynı zamanda doğum günüm, özellikle seçme nedenimizdi. Nişan tarihimize de denk getirdik. Çevreden çok güzel tepki aldık. Herkes tebrik etti\" dedi.

Otobüsteki yolcuların şaşkınlık yaşadığı çift, Yeşilyurt ilçesinden otobüsle Battalgazi ilçesinde bulunan Battalgazi Öğrenci Yurdu\'na kadar yolculuk yapıp ardından yürüyerek evlerine gitti.



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