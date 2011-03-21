Gelin olmak için bir şart daha

T24- Kusursuz bir gelin olmak isteyenler, nikah masasından önce ameliyat masasına oturuyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, gelinlerin en çok mimik kırışıklıkları ile kalça, basen ve bel bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak istediklerini söyledi.



Gelin adayları, hayal ettikleri güzellik için düğünden önce bıçak altına yatıyor. Kırışıklıklar, fazla yağlar ve göğüslerinden şikâyet eden gelin adayları artık soluğu nikâh masasından önce ameliyat masasında alıyor.

Evlilik öncesi gelinlerin tercih ettiği operasyonları Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu anlatıyor.

Gelinlik alışverişine çıkmadan önce, vücutlarında beğenmedikleri bölgeleri yeniden şekillendirmek isteyen gelin adayları, en çok yüzlerinde oluşan mimik kırışıklıkları ile kalça, basen ve bel bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak için estetik operasyona başvuruyor. Küçük veya sarkmış göğüsten şikâyet eden bayanlar ise, gelinliği iyi taşımak için göğüs büyütme veya dikleştirme operasyonlarına yöneliyor.

Kışlaoğlu, bazı yöntemlerde iyileşme süresinin uzunluğu göz önüne alınarak, burun ameliyatının düğünden 2 ay kadar önce yapılması gerektiğini hatırlattı. Göz kapağı ameliyatı için de yine aynı süre gerektiğine değinen Kışlaoğlu, göğüs büyütme ameliyatı yaptırmak isteyen bir gelin adayının ise düğünden yaklaşık 1 ay önce operasyona başvurması gerektiğini vurguladı.



30 DAKİKADA BURUN ESTETİĞİ

Düğünden 2 ay önce uygulanması gereken operasyonların yanı sıra, açılımı "Minimal Girişimle Burun Estetiği" olan "MİR" yöntemi ile 30 dakika gibi bir sürede burnunuza hayal ettiğiniz şekil verilebiliyor. Kışlaoğlu, hastanın 4–5 saat sonra evine dönebileceğini belirtiyor.



AMELİYATTAN KORKANLAR İÇİN DOLGU YÖNTEMİ

Kışlaoğlu, düğün öncesi hokka gibi bir buruna sahip olmak isteyip ameliyattan korkan gelin adayları için dolgu maddesi ile 8 aylık veya 2 senelik yeni bir burun oluşturuyor. Dolgu maddesi süresinin, kullanılan maddelerinin dayanıklılık süreleri olduğunu belirten Kışlaoğlu, maddenin vücut tarafından emilip burnun yavaş yavaş eski şekline döneceğini ifade ediyor. Dolguyla burun estetiği 5–10 dk. içinde yapılabilecek bir yöntem.



GELİNLİKTE GÖĞÜS DEKOLTESİ VE YÜZ

Gelinlikle kusursuz görünmek için özellikle yüz ve göğüslerinin çok iyi olmasını isteyen gelin adayları, güzel bir yüz için mimik kırışıklığı, kaş kaldırma, göz kapağı operasyonlarına başvuruyor ve gelinliği iyi taşımak için göğüslerinin dikleştirilmesini, küçültülmesini veya büyütülmesini istiyor.

Meme protezi ameliyatı genel anestezi ile hastane şartlarında yapılan bir operasyon. Meme başındaki renkli yuvarlağın kenarından girilerek silikon memenin arkasına yerleştiriliyor. Doğal bir görüntü elde etmek için içi jel olan protezler tercih ediliyor. Ameliyat sonrası hiç iz kalmazken protezi değiştirmeye gerek kalmadan ömür boyu kullanabiliyorsunuz.

Hasta, operasyon sonrası aynı gün hastaneden ayrılıp eve dönebilir. 2–3 günlük bir dinlenme sürecinden sonra normal hayata devam edebilir. Bir ay sonra meme tamamen doğal bir görüntü kazanır. Dokunulduğunda normal bir memeden hiçbir farkı yoktur.

Kışlaoğlu, göğüs dikleştirme ameliyatlarında göğsün forma girmesi vakit aldığı için 3–4 ay önce yapılmasının uygun olduğunu belirtti.