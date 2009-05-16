T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gelin muhtarlar silaha gelin!

İzmit'te kaymakamlık binasında bir silah şirketi, muhtarlara özel stand açtı. Kaymakam "Gaflet anımızda içeri girmiş" dedi

16 Mayıs 2009 03:00

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'teki kaymakamlık binasında bir silah şirketinin temsilcisi, seminere katılan muhtarlara özel stand açtı. Kaymakam, "Gaflet anımızdan yararlanıp içeri girmiş" dedi.

İzmit Kaymakamlık binasındaki Nüfus Müdürlüğü'nde dün muhtarlara bir seminer verildi. Seminer sonrası Kaymakam Sabit Seminer sonraı Kaymakam Sabit Kaya binadan ayrılınca, konferans salonun önüne silah dolu Bond çantasıyla biri geldi. Sarsılmaz şirketinin temsilcisi olan Levent Ekmekçi, fiyatları bin 400 TL'den başlayıp 20 bin dolara kadar yükselen özel yapım silahları sergilemeye başladı. İki saat sonra binadan çıkartılan Ekmekçi, emekli asker olduğunu dile getirerek "Marmara bölgesini dolaşarak, silah tanıtımı yapıyorum. Kocaeli'ye de bunu için geldim. Tegah açtım. Yanlış anlaşılmıt. Kaymakam kızmış üzüldüm" diye konuştu.

"Gaflet anımızdan
yararlanıp içeriye girmişler"

İzmit İlçe Kaymakamı Sabit Kaya, "Gaflet anımızdan yararlanıp içeriy girmişler. Durum biizi utandırdı, üzdü" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24