Gelin muhtarlar silaha gelin!

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'teki kaymakamlık binasında bir silah şirketinin temsilcisi, seminere katılan muhtarlara özel stand açtı. Kaymakam, "Gaflet anımızdan yararlanıp içeri girmiş" dedi.



İzmit Kaymakamlık binasındaki Nüfus Müdürlüğü'nde dün muhtarlara bir seminer verildi. Seminer sonrası Kaymakam Sabit Seminer sonraı Kaymakam Sabit Kaya binadan ayrılınca, konferans salonun önüne silah dolu Bond çantasıyla biri geldi. Sarsılmaz şirketinin temsilcisi olan Levent Ekmekçi, fiyatları bin 400 TL'den başlayıp 20 bin dolara kadar yükselen özel yapım silahları sergilemeye başladı. İki saat sonra binadan çıkartılan Ekmekçi, emekli asker olduğunu dile getirerek "Marmara bölgesini dolaşarak, silah tanıtımı yapıyorum. Kocaeli'ye de bunu için geldim. Tegah açtım. Yanlış anlaşılmıt. Kaymakam kızmış üzüldüm" diye konuştu.



"Gaflet anımızdan

yararlanıp içeriye girmişler"



İzmit İlçe Kaymakamı Sabit Kaya, "Gaflet anımızdan yararlanıp içeriy girmişler. Durum biizi utandırdı, üzdü" açıklamasında bulundu.