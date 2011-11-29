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Yaşam

Gelin kaynanası öldürdü

Antalya’da 6 aylık evli Lalegül Türk, tartıştığı kayınvalidesi Pakize Türk’ü boğarak öldürdü.

29 Kasım 2011 02:00



T24- Antalya’da 6 aylık evli Lalegül Türk, tartıştığı kayınvalidesi Pakize Türk’ü boğarak öldürdü. Kardeşinin evine giderek polise teslim olan Türk, gözaltına alındı



Hürriyet'in haberine göre, Zeytinlik Mahallesi, 4091. Sokak’ta bulunan Bayır Sitesi’nde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:


6 ay önce Mustafa Türk’le evlenen Lalegül Türk (22) ile aynı evde yaşadığı kayınvalidesi Pakize Türk (64) arasında dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İstanbul’da bulunan oğlunu arayan Pakize Türk gelini ile kavga ettiklerini söyledi.
 

Telefon görüşmesinin ardından kayınvalidesinin boğazına sarılan genç kadın Pakize Türk’ü boğarak öldürdü. Durumu yakınlarına anlatan Mustafa Türk evlerine giderek anne ve eşini kontrol etmelerini istedi. Eve gelen Türk’ün yakınları ve komşuları yerde hareketsiz halde yatan Pakize Türk ile karşılaştı. Olay yerine çağırılan sağlık ekibi yaşlı kadının öldüğünü belirledi.


Genç kadının “Kayınvalidem bana saldırdı ve saçlarımı yoldu, kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

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