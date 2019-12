Gelin-kaynana neden geçinemez?

T24 - Yüzyıllardır süregelen çatışmaların en önemli nedeni; gelinin kaynanaya, kaynananın da geline karşı önyargılı olması ve buna göre davranması.





Anadolu Ajansı'nın haberine göre, aile ve çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli araştırmaları bulunan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, aile içi iletişimde gelin-kayınvalide ilişkilerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Evlilik kurumunu derinden yaralayan, boşanmalara kadar varan bu çatışmaların sebeplerinin bulunduğunu anlatan Aydın, gelin-kayınvalide arasındaki çekişmelerin belli başlı sebeplerinin ön yargılar, alınganlık, kişilik farklılıkları, gelin ve kaynananın haddini aşması, başkasını yönetme isteği, kıskançlık, ruhsal hastalıklar, bencillik, cahillik gibi konular olduğunu belirtti.





Aydın, ''Maalesef gelinin kaynanaya, kaynananın geline karşı tutumunu, peşin hükümler belirliyor ve kafalarında taşıdıkları ön yargılara göre davranıyorlar. Bu da küçük bir anlaşmazlığı kavgaya dönüştürüveriyor. Daha ortada hiçbir şey yokken gelin kayınvalidesi; kayınvalide gelini için olumsuz düşüncelere sahip olarak, adeta düşmanca bakış açışıyla işe başlıyorlar. Aynı kişiyi, yani oğlu ve kocasını seven iki kadın, sudan sebeplerle anlaşamayarak hayatı önce kendilerine, sonra tüm aile bireylerine zehir ederler. İnatlaşmalarla başlayan tartışmalar bir süre sonra boşanmalara kadar gidebilmektedir'' dedi.







'Çatışmaların bir nedeninin de alınganlık'





Aydın çatışmlarının nedeniyle ilgili olarak şöyle devam etti: ''Çünkü aynı sözü annesinden duyan gelin ya da aynı söz veya davranışı oğlu ve kızından gören kayınvalide, 'el kızı'ndan ya da 'el oğlu'ndan duyduğu söze daha çok alınıyor. Oysa her iki tarafın da aynı düşünceyle, aynı anlayış içinde olması birçok tartışmaları engelleyebilir. Kayınvalide, hem yaşının verdiği tecrübeden hem de oğlan anası olmasından dolayı gelininin kendi sözünü dinlemesini istemektedir. Yeni evli gelin ise bağımsız olmak, istediği gibi yaşamak, evinde rahat olmayı arzulamaktadır. Sonuç doğal olarak birbirine soğuk davranmak olmaktadır.''







Kayınvalide, gelini rakibi gibi gibi görür





Kayınvalidenin oğlunu kıskanması ve adeta gelini kendisine rakip gibi görmesinin de gelin-kaynana çatışmasına yol açtığını dile getiren Aydın, bazı kaynanaların evlenen oğlunu gelinine kaptırdığını, yıllarca emek verip büyüttüğü evladını elinden kaçırdığını zannettiğini ifade etti.





Her ne kadar gelin-kayınvalide kavgasında iki kişi var gibi görünse de bu olumsuz tablodan etkilenenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu bildiren Aydın, ''Her şeyden önce gelin-kayınvalide anlaşmazlıklarının merkezinde olan evlat/eş konumundaki erkek, annesi ve eşi arasındaki kavgalardan olumsuz etkilenmekte, iki kişi arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Kişiliklerinin tam oluşma aşamasında olan çocuklar, evin içerisinde olumsuz tablolarla karşılaşmakta, en çok ihtiyaç duydukları anda sevgi yerine kavgalara şahit olmaktadırlar'' dedi.