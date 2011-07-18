-GELİN İLE DAMADI TRAFİK KAZASI AYIRDI AYDIN (A.A) - 18.07.2011 - Aydın'ın Germencik ilçesinde, düğünlerinin ardından evlerine dönen çiftin bulunduğu gelin arabasının takla atması sonucu damat öldü, gelin ağır yaralandı Alınan bilgiye göre, damat Selman Keskin (25) yönetimindeki 20 B 2524 plakalı otomobil, Ortaklar beldesindeki dört yol kavşağında refüje çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada yaralanan sürücü Selman Keskin ile eşi Aydan Gümüşay (25), ambulansla Aydın ve Atatürk Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Selman Keskin, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Aydan Gümüşay'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. -YENİ EVLENMİŞLERDİ- Kaza yapan Selman Keskin ile Aydan Gümüşay'ın önceki gün kız evi olan İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün akşam ise erkek evi olan Denizli'de düğün yaparak evlendikleri bildirildi. Gelin ve damadın, Denizli'deki düğünün ardından, öğretmen olarak görev yaptıkları Germencik'in Ortaklar beldesindeki evlerine döndükleri kaydedildi. Kazada yaralanan Aydan Gümüşay'ın Adabelen İlköğretim Okulunda Selman Keskin'in ise Mehmet Hüseyin Öncel İlköğretim Okulunda öğretmen görev yaptıkları ve her ikisinin de 3 yıllık öğretmen olduğu öğrenildi. Kazanın çiftin evlerine 300 metre mesafede meydana geldiği, araç içerisinde gelin çiçeği ve davetiyeler olduğu görüldü. Çiftin düğün davetiyesinde ''Gördüm diyebilseydim eğer gördüğümü, hiç kimse inanmazdı hayal derlerdi. Bilseydiler sende neler gördüğümü, yıllarca hayal görmeyi isterlerdi. Gördüğümüz hayal değil, gerçek. Biz bu gerçeği beraber yaşamak, sonsuz kılmak istiyoruz. Ve bu en güzel günümüzde sizleri de aramızda görmeyi diliyoruz'' ifadeleri yer alıyor.