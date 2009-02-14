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Yaşam

Gelin de çıplak damat da!

İngiliz çift Ellie Barton ve Phil Hendicott bugün evleniyor. Ancak gelin de damat da düğün alanına çırılçıplak gelecek

14 Şubat 2009 02:00

İngiliz çift Ellie Barton ve Phil Hendicott bugün evleniyor. Ancak gelin de damat da düğün alanına çırılçıplak gelecek

Gelin Ellie Barton'un yüzünün kızarması için büyük bir neden var; o çıplak olarak evleniyor.Tıpkı damat Phil Hendicott gibi.Onlar, diğer evlenenlerin aksine çılgın bir fikirle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. 
  
250 şık giyimli davetli düğün alanını doldurduğunda gelinle damadı çıplak görecekleri akıllarının ucundan bile geçmeyecek hiç kuşkusuz.İngiltere'de bugün dünyaevine girecek olan Ellie Barton ve Phil Hendicott, herkesi şaşkına çevirmek için oldukça cesaret gerektiren bir sürpriz yapıyor.

Ne gelin gelinlik giyecek bu düğünde ne de damadın üzerinde smokin olacak. Aslında üzerlerinde kıyafet bile yok. Ellie, düğün öncesinde çıplak evlenecekleri için ne kadar gergin olduğunu açıklarken düğün fotoğrafları için de çıplak olarak kamera karşısına geçti.

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