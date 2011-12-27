-Gelin bizi kapatmak için gereğini yapın TBMM (A.A) - 27.12.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in partisine yönelik sözlerine tepki göstererek, ''Yargıtay Başsavcısına ihbar ediyorum; Gelin bizi kapatmak için gereğini yapın'' dedi. TBMM'de basın düzenleyen Kaplan, hükümetin ''kötü polisi'' olarak nitelediği Şahin'in, partisinin faaliyetlerini ''KCK faaliyeti'' olarak değerlendirdiğini iddia eden Kaplan, şu görüşleri savundu: ''Kendimizi ihbar ediyorum. Grubumuzun başkanvekili olarak ihbar ediyorum; Yargıtay Başsavcısına da buradan partimin faaliyetlerinin tümünü, Meclis tutanaklarında ve internet sitesinde de var, ihbar ediyorum. Biz bu çalışmaları yaptık. Gelin bizim kapatılmamız için gereğini yapın. Eğer İçişleri Bakanının emrindeyseniz. Değilseniz, lütfen şu İçişleri Bakanına da bir cevap verin. Yürütme yargıya bu kadar müdahale etme hakkına sahip değilse, anayasayı ihlal ediyorsa, hak ettiği cevabı da 'yargı bağımsızdır' demeyi de Anayasa Mahkemesinden, HSYK'dan, Yargıtay'dan ve Yargıtay Başsavcısından bekliyoruz.'' Kaplan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ''iyi polis'' rolünü üstlendiğini ileri sürerek, ''Sayın Bülent Arınç'ın bütçe görüşmelerindeki Kürt sorunu ile ilgili konuşması kişisel, duygusal konuşması mıdır? Yoksa hükümeti bağlayan bir konuşma mıdır?'' diye sordu. Kaplan, milletvekillerinin emekli aylığına yapılan zamla ilgili de milletvekillerinin emekli maaşlarında bazı teknik eşitsizlikler bulunduğunu ifade etti. Kaplan, şunları söyledi: ''AKP, MHP, CHP bir araya geldiler ve bu konuda bizden önce toplantılar yaptılar. Anlaştılar. Bize geldiler. Bizde sorulduğu zaman teknik olarak ilk getirilen tüm tasarılara baktık. Evet sigortalı olan, BAĞ-KUR'dan gelen emekli olamıyordu. Eşitsizlik vardı. Bunun giderilmesi gerektiği konusunda, bizim önceden eşitlik konusunda görüşlerimiz vardı. Bu konuda anlaşmış olan 3 partinin bizi ikna eden teknik düzenlemeleri karşısında imza veren bir partiyiz.'' Kaplan, milletvekillerine ve partilere, ''Şu maaşlarınız kadar gösterdiğiniz dik duruşu gelin asgari ücretliler, memur emeklileri ve çalışanlar için yapalım. Bunları bir pakete alalım ve birlikte köklü bir çözüm getirelim. Var mısınız?'' diye seslendi. Kamuoyuna düzenleme ile ilgili yanlış bilgiler aktarıldığını iddia eden Kaplan, ''(2 yılda emekli oluyorlar) Yanlış. Arkadaş, 25 çalışma yılı süresinin dolması lazım. (Yüzde 100 artıyor) Yanlış. Burada asıl olan 4 önerge gelmiş. Bir parti, bir önerge ile ilgili diyor, 'biz imza vermedik'. Zaten diğer 3'ünü verdikten sonra fark kalmıyor geride. Demek istediğim bu. Biz verdiğimiz imzanın arkasındayız. Öyle şey gibi... Bu konuda kararsız, çelişkili tutum içine girmenin gereği yok. Biz bunu yaparken aynı gün o çıkan yasaya da ret oyu verdik. Çünkü emekçilerin sağlığa katılma paylarına en çok muhalefet eden parti bizdik. O günkü görüşmeleri açın, tutanakları açın, muhalefet eden tek parti biziz.'' (YC-KUD)