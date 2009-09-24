'Gelin Başbakan'a sahip çıkalım'

Halk Müziği sanatçısı İbrahim Tatlıses, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörü yok etmek için yola çıktığını belirterek, ''Ona kimse sahip çıkmıyor. Var mı böyle bir şey?... Gelin Başbakana sahip çıkalım, yardımcı olalım, bu işi de bitirelim'' dedi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Antalya'da bir otelde sahne alan İbrahim Tatlıses'i, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi.

Basın mensuplarının alınmadığı konserde, İbrahim Tatlıses dört saate yakın sahnede kaldı ve Kürtçe, Arapça, Türkçe türküler söyledi.

Tatlıses, sahnede yaptığı konuşmada, demokratik açılım ve terörün bitirilmesi konusundaki çalışmaları değerlendirdi. Tatlıses, şunları söyledi: ''Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaseten birbirimize çamur atmaktan başka bir şey bilmiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en önemli noktası var; terör. Bu terörü yok etmek için Başbakanımız yola çıkıyor. Ona kimse sahip çıkmıyor. Var mı böyle bir şey? 30 senedir mücadele ediyoruz diyorlar, neyin mücadelesi? Bir 30 sene daha mücadele etsek terör bitmez. Gelin Başbakana sahip çıkalım, yardımcı olalım, bu işi de bitirelim. Çünkü bu işin bitmesi çok önemli bir şey.''

Günay: İbrahim Tatlıses iftihar ettiğim birkaç kişiden biri

Konserin ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, Tatlıses'in Türkiye'nin iftihar ettiği birkaç kişiden biri olduğunu belirterek, ''İbrahim Tatlıses Türkiye'nin dünya sahnesine çıkardığı büyük bir iftihardır'' diye konuştu.

Daha sonra İbrahim Tatlıses, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın elini öpmek istedi. Günay buna izin vermeyerek, İbrahim Tatlıses'le kucaklaştı.

