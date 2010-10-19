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Yaşam

Gelin arabasıyla uyuşturucu kuryeliği

Konya'da narkotik polisleri, gelin arabası içinde çeyizlik eşyaların arasına gizlenen 15 kilogram esrar ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

19 Ekim 2010 03:00

T24- Konya'da şüphelendikleri bir aracı durduran polis, biri damatlık elbise giyerek kendilerine düğüne gidiyormuş süsü veren 2'si kardeş 3 kişiyi, çeyizlik eşyaların arasında gizledikleri 15 kilogram esrar ile yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Konya-Aksaray yolu kent girişinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.


Otomobildeki damatlık elbise giyen Hüseyin S. ile kardeşi Hasan S. ve amcasının oğlu Hüseyin S, polislere, İzmir'e düğüne gittiklerini, arabadaki geline ait çeyizlik eşyaları da hemen yerine ulaştırmak zorunda olduklarını söyledi.


Narkotik köpeği bu sırada çeyizlik eşyalar üzerinde yoğunlaştı. Yapılan aramalarda çeyizlik malzemelerin arasında 15 kilogram esrar bulundu.


Gözaltına alınan Hüseyin S, Hasan S. ve Hüseyin S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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